به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر علی حمیه، پژوهشگر مسائل راهبردی، روز دوشنبه در گفت‌وگو با شبکه المسیره گفت: آمریکا امید داشت تنگه هرمز را از راه اقدام‌های نظامی و خصمانه علیه ایران باز کند، اما این شرط‌بندی به هدف خود نرسید.

حمیه توضیح داد: پس از ناکامی در هرمز، واشنگتن کوشید از راه باب‌المندب و به کمک نیروهای وابسته به خود در منطقه بر یمن فشار بیاورد. اما دگرگونی‌های میدانی در یمن نتیجه‌ای معکوس داد و معادله منطقه‌ای را برای آمریکا، عربستان، رژیم صهیونیستی و کشورهای عادی‌ساز پیچیده‌تر کرد.

وی اشاره کرد: اکنون برای طرف‌های مخالف محور مقاومت، مشکل به دو تنگه هرمز و باب‌المندب گره خورده است؛ دو گذرگاه دریایی که برای تجارت، انرژی و امنیت منطقه اهمیت حیاتی دارند. هر تغییری در معادله نظامی و سیاسی این دو تنگه، بازتاب گسترده‌ای بر محاسبات قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.

این پژوهشگر تأکید کرد: تحولات اخیر یمن تأثیر مستقیمی بر صحنه منطقه گذاشت و بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغال‌شده یمن از عربستان و نیروهای وابسته به آن، جهشی در سطح نظامی، سیاسی و راهبردی بود و توازن قدرت در منطقه را از نو ترسیم کرد.

حمیه افزود: توانمندی‌های نظامی که آمریکا در سال‌های گذشته در اختیار عربستان گذاشت، با هدف مقابله با چنین تحولاتی طراحی شده بود، اما محدودیت خود را در عمل نشان داد؛ چه در هرمز و چه در باب‌المندب. این موضوع از ناکامی رویکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر می‌دهد که بر پایه استفاده از متحدان منطقه‌ای برای تحقق اهداف راهبردی بنا شده بود.

به گفته حمیه، دگرگونی‌های تازه می‌تواند آمریکا و متحدانش را به بازنگری در سازوکارهای داخلی عربستان و کشورهای خلیج فارس وادار کند.

وی اشاره کرد: در گذشته، ورود ایران به سازوکارهای امنیتی منطقه از سوی آمریکا و شماری از کشورهای منطقه پذیرفتنی نبود. اما تحولات کنونی می‌تواند مشارکت تهران در چنین سازوکارهایی را به نیاز امنیتی برخی کشورهای خلیج فارس تبدیل کند و در این میان، عراق می‌تواند در هر نشست منطقه‌ای آینده درباره این موضوع حضور داشته باشد. این موضوع می‌تواند دروازه‌ای برای تغییر ماهیت همکاری امنیتی در خلیج فارس و منطقه بگشاید و شاید به چارچوبی گسترده‌تر برای امنیت منطقه‌ای بیانجامد که شامل ایران، یمن، ترکیه و پاکستان در کنار کشورهای عربی مربوطه باشد.

حمیه گفت: منطقه در آستانه دگرگونی بزرگی است که از مرز تحولات نظامی مستقیم فراتر می‌رود و به عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشیده می‌شود. کشورهای خلیج فارس در مرحله تازه‌ای از بازنگری در گزینه‌های خود قرار دارند؛ در چارچوب آنچه او مرحله سوم پروژه «خاورمیانه جدید» می‌نامد.

در بخش اقتصادی، حمیه از سیاست‌هایی که کشورهای منطقه را فرسوده و ضعیف می‌کند انتقاد کرد و گفت: قدرت‌های بین‌المللی از منابع کشورهای خلیج فارس بهره می‌برند و آنها را در برابر چالش‌های امنیتی و اقتصادی فزاینده رها می‌کنند. وی به حجم هزینه‌های نظامی و اتحادهای امنیتی سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: عربستان مبالغ بزرگی برای ساخت توان نظامی، خرید سلاح، آموزش و پشتیبانی نظامی هزینه کرد، اما این توانمندی‌ها آن قدرتی را که ریاض انتظار داشت در برابر تحولات تازه فراهم نکرد و همین، بازنگری در گزینه‌های امنیتی و نظامی این کشور را ضروری می‌سازد.

حمیه یادآور شد: هنگامی که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، از آمریکا خواست در یمن به او کمک کند، واشنگتن به او اطلاع داد که مستقیماً در این جنگ دخالت نخواهد کرد. این در حالی بود که آمریکا در سال‌های گذشته آموزش، تأمین مالی و پشتیبانی نظامی در اختیار عربستان گذاشته بود و از ریاض خواست برای دفاع از خود به توان خود تکیه کند.

به گفته حمیه، این موضع از تغییری در ماهیت رابطه امنیتی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن خبر می‌دهد و نشان می‌دهد واشنگتن ممکن است پشتیبانی، تسلیح و آموزش بدهد، اما لزوماً دخالت مستقیم برای حفاظت از متحدان خود در هر رویارویی را تضمین نمی‌کند.

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