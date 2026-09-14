پایان اختلاف میان ائتلاف دولت قانون و جنبش صادقون

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جاسم محمد جعفر در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه اعلام کرد: اختلاف دیدگاه‌ها و تنش‌هایی که اخیراً میان ائتلاف دولت قانون و جنبش صادقون بروز کرده بود، پس از تفاهم مستقیم میان نوری المالکی، رهبر ائتلاف، و قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش، به‌طور کامل پایان یافت.

جعفر افزود: این نزدیکی تازه و مثبت به‌سرعت و به‌طور مستقیم بر بسیاری از پرونده‌های حساس مطرح‌شده در چارچوب هماهنگی اثر می‌گذارد؛ پرونده‌هایی که هدف کلی آنها بهبود عملکرد دولت الزیدی است و در رأس آنها، تکمیل کابینه دولت قرار دارد.

وی درباره علت واقعی این بحران توضیح داد: تنش‌های پیشین نه به دلیل اختلاف‌های بنیادین یا شخصی میان مالکی و خزعلی بود، بلکه علت اصلی آن، جدال‌ها و کشمکش‌هایی بود که میان نمایندگان و تحلیلگران سیاسی دو جریان در رسانه‌ها رخ داد و همین موضوع، به‌طور منفی بر فضا اثر گذاشت و بحران را در سطح رهبری دو طرف بزرگ‌نمایی کرد.

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