  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

پایان اختلاف میان ائتلاف دولت قانون و جنبش صادقون

۲۳ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۱
کد مطلب: 1865519
پایان اختلاف میان ائتلاف دولت قانون و جنبش صادقون

جاسم محمد جعفر، از رهبران ائتلاف دولت قانون و نماینده پیشین پارلمان عراق، روز دوشنبه از پایان اختلاف میان این ائتلاف و جنبش صادقون خبر داد و گفت سران دو طرف، نوری المالکی و قیس الخزعلی، این بحران را به‌طور کامل حل کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جاسم محمد جعفر در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه اعلام کرد: اختلاف دیدگاه‌ها و تنش‌هایی که اخیراً میان ائتلاف دولت قانون و جنبش صادقون بروز کرده بود، پس از تفاهم مستقیم میان نوری المالکی، رهبر ائتلاف، و قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش، به‌طور کامل پایان یافت.

جعفر افزود: این نزدیکی تازه و مثبت به‌سرعت و به‌طور مستقیم بر بسیاری از پرونده‌های حساس مطرح‌شده در چارچوب هماهنگی اثر می‌گذارد؛ پرونده‌هایی که هدف کلی آنها بهبود عملکرد دولت الزیدی است و در رأس آنها، تکمیل کابینه دولت قرار دارد.

وی درباره علت واقعی این بحران توضیح داد: تنش‌های پیشین نه به دلیل اختلاف‌های بنیادین یا شخصی میان مالکی و خزعلی بود، بلکه علت اصلی آن، جدال‌ها و کشمکش‌هایی بود که میان نمایندگان و تحلیلگران سیاسی دو جریان در رسانه‌ها رخ داد و همین موضوع، به‌طور منفی بر فضا اثر گذاشت و بحران را در سطح رهبری دو طرف بزرگ‌نمایی کرد.

..................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha