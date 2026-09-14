به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی الفتلاوی، عضو ائتلاف آبادانی و توسعه گفت: جریان‌های سیاسی در پرونده کابینه دولت همچنان دچار تعلل هستند؛ هرچند درخواست‌هایی برای نهایی کردن رأی‌گیری درباره وزارتخانه‌های خالی دولت الزیدی وجود دارد.

الفتلاوی افزود: برای هر وزارتخانه خالی، پیشنهاد نامزدهای متعدد مطرح شده است، در حالی که برخی جریان‌ها بر معرفی یک نامزد پافشاری می‌کنند. این موضوع، فضای انتخاب را از نخست‌وزیر می‌گیرد و او نمی‌تواند میان نامزدها مقایسه و انتخاب کند.

وی اشاره کرد: موضوع معرفی چند نامزد برای هر وزارتخانه در چارچوب هماهنگی مطرح شده است تا در همین ماه رأی‌گیری انجام شود، وزارتخانه‌های خالی پر شوند و کابینه دولت الزیدی کامل گردد.

محمود شاکر، عضو پارلمان، نیز در گفت‌وگو با المعلومه گفت: صحنه سیاسی شاهد اختلاف نظر شدید است و برخی طرف‌ها بر سهم و حق خود پافشاری می‌کنند؛ همین موضوع، تکمیل ترکیب دولت و نهایی کردن منصب‌های باقی‌مانده را به تأخیر انداخته است.

وی توضیح داد: گفت‌وگوها همچنان با شرط‌ها و خواسته‌های متضاد درباره توزیع منصب معاونان نخست‌وزیر و اختیارات آنها روبه‌روست. منصب معاون نخست‌وزیر به میدان رقابت میان جریان‌های سیاسی تبدیل شده و هر جریان می‌کوشد نامزد خود را تحمیل کند تا توازن و نفوذ خود را در قوه مجریه تضمین نماید. گره زدن تکمیل وزارتخانه‌های خالی به پرونده معاونان نخست‌وزیر، اوضاع را پیچیده‌تر کرده و ارائه نام‌ها به پارلمان برای رأی‌گیری را به تعویق انداخته است.

شاکر هشدار داد: ادامه اداره سرپرستی و تأخیر در تصدی جایگاه‌های حساس، بار اضافی بر عملکرد دولت می‌گذارد و اجرای برنامه خدماتی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی از جریان‌های سیاسی خواست مصلحت ملی را در اولویت قرار دهند و گفت‌وگوها را برای نهایی کردن پرونده معاونان نخست‌وزیر و وزارتخانه‌های خالی تشدید کنند.

احمد داغر، نماینده دیگر پارلمان گفت: اختلاف‌های سیاسی درباره معاونان نخست‌وزیر در تأخیر تکمیل کابینه نقش داشته و نهایی کردن این پرونده نیازمند تفاهم میان جریان‌های سیاسی است.

وی افزود: پرونده معاونان نخست‌وزیر یک حلقه اضافی است و هیچ کمکی به دولت نمی‌کند. مرحله کنونی می‌طلبد تمرکز بر تکمیل ترکیب وزرا و تقویت عملکرد دولت باشد.

وی بر ضرورت تسریع در حل اختلاف‌های مربوط به منصب‌های دولتی تأکید کرد تا کابینه کامل شود و برنامه دولت اجرا گردد.

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