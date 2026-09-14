به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر مرکز ملی ژئوفیزیک وابسته به شورای ملی تحقیقات علمی لبنان اعلام کرد پیامدهای انفجارهای اسرائیل در جنوب لبنان و اینکه آیا این انفجارها می‌توانند در آینده موجب ایجاد لرزش یا زلزله شوند، به زمان و مطالعات علمی بیشتری نیاز دارد.

مارلین البراکس در گفت‌وگویی مطبوعاتی گفت این مرکز امواج ناشی از انفجارها را ثبت کرده است که می‌توان آنها را با یک زمین‌لرزه به بزرگی ۴.۲ ریشتر مقایسه کرد.

وی افزود انفجار تپه علی‌الطاهر بزرگ‌ترین انفجار ثبت‌شده بوده و پس از آن انفجار منطقه شقیف قرار داشته است.

البراکس توضیح داد انفجارهای بزرگ می‌توانند فشار مضاعفی را در داخل زمین ایجاد کنند؛ فشاری که به فشارهای از پیش موجود بر گسل‌ها اضافه می‌شود. با این حال، در شرایط کنونی نمی‌توان میزان این فشار را تعیین کرد یا با قطعیت گفت که آیا این فشار برای ایجاد شکست در سنگ‌ها یا تحریک لرزش‌ها و زمین‌لرزه‌ها کافی خواهد بود یا خیر.

مدیر مرکز ملی ژئوفیزیک لبنان تأکید کرد تعیین پیامدهای این انفجارها نیازمند پایش دقیق و علمی فعالیت‌های طبیعی لرزه‌ای پس از وقوع آنهاست.

وی افزود اگر پس از این انفجارها تغییر غیرطبیعی در فعالیت لرزه‌ای مشاهده شود، می‌تواند نشانه‌ای نگران‌کننده باشد که نیازمند پیگیری و بررسی‌های علمی بیشتر است.

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