به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایهود اولمرت، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، در مقاله‌ای در روزنامه «عرب نیوز» نوشت: تحریم‌های انگلیس علیه شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی، مرحله نخست «مبارزه بین‌المللی علیه تروریسم یهودی» است و این روند به انزوای این رژیم در سطحی بی‌سابقه از زمان تأسیس آن می‌انجامد.

هفته گذشته، وزیران خارجه ۱۲ کشور غربی از جمله انگلیس از اعمال محدودیت‌هایی بر تجارت کالا با شهرک‌های صهیونیستی در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی خبر دادند.

اد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس، نیز اعلام کرد کشورش واردات کالا از «شهرک‌های غیرقانونی در سرزمین‌های اشغالی» در کرانه باختری را ممنوع خواهد کرد.

اولمرت در مقاله خود نوشت: از اعلام تصمیم میلیبند برای اعمال تحریم علیه شهرک‌نشینانی که در اقدامات «تروریستی» در کرانه باختری دست دارند، «متعجب نشده است».

وی افزود: افزایش اقدامات تروریستی خونین غیرقابل تحمل شده است و این جنایت‌ها بخشی از یک تلاش سازمان‌یافته از سوی صدها گروه از شهرک‌نشینان یهودی و هزاران ساکن یهودی در کرانه باختری است که از آنها حمایت می‌کنند و هدفشان وادار کردن فلسطینی‌ها به ترک محل سکونت خود برای فراهم کردن زمینه الحاق تمامی این سرزمین‌ها به اسرائیل در آینده است.

اولمرت همچنین طرح شهرک‌سازی «E۱» را بخشی از تلاش‌ها برای جلوگیری از اجرای راه‌حل دو دولتی دانست و گفت: ساخت‌وساز در این منطقه، کرانه باختری را به دو منطقه جدا از یکدیگر تقسیم می‌کند و هرگونه تلاش برای تشکیل کشور فلسطینی بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷ را ناکام می‌گذارد. طرح «E۱» در شرق قدس قرار دارد و هدف آن ایجاد ارتباط میان شهرک «معالیه ادومیم» و قدس اشغالی از طریق مصادره اراضی فلسطینی است.

اولمرت گفت: تروریست‌های یهودی در خلأ حرکت نمی‌کنند و موضوع به مشت کوچکی از مجرمان جوان که بنیامین نتانیاهو آنها را این‌گونه توصیف کرده است، محدود نمی‌شود.

وی این گروه را «گسترده و رو به افزایش» توصیف کرد و گفت بسیاری از اعضای آن به سلاح‌هایی مجهز هستند که به ابتکار ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، در اختیار آنها قرار گرفته است.

اولمرت همچنین گفت: مقامات شهرک‌ها در این مناطق این تروریست‌ها را می‌شناسند و از آنها حمایت می‌کنند.

اولمرت، وزیران رژیم صهیونیستی را به تشویق جنایت‌های شهرک‌نشینان علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری متهم کرد و به امتناع یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم، از صدور دستور بازداشت اداری یهودیان و استفاده از این اختیار فقط علیه فلسطینی‌ها اشاره کرد.

وی همچنین نتانیاهو را به حمایت از «تروریسم یهودی در سرزمین‌های اشغالی» متهم کرد و گفت: نتانیاهو همه آنچه را در حال وقوع است می‌بیند، می‌شنود و می‌داند، اما از ناکامی پلیس و ارتش که از اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای قانون و برقراری نظم و همچنین بازداشت تروریست‌ها و انتقال آنها به زندان خودداری می‌کنند، حمایت کامل دارد.

اولمرت افزود: نبود هرگونه ابتکار عمل از سوی رژیم صهیونیستی برای توقف «تروریسم یهودی»، واکنش جامعه جهانی به رهبری انگلیس را «اجتناب‌ناپذیر» کرده است.

انگلیس و انزوای رژیم صهیونیستی

اولمرت، انگلیس را «متحد سنتی» رژیم صهیونیستی دانست و گفت: «اعلامیه بالفور» مبنایی اخلاقی و حقوقی برای این رژیم ایجاد کرد که جامعه جهانی آن را پذیرفت و نقش اساسی در تأسیس رژیم صهیونیستی داشت.

وی گفت: تصمیم میلیبند که یک یهودی است برای اعمال تحریم علیه شهرک‌نشینان و شهرک‌های غیرقانونی، نتیجه ناکامی‌های کابینه رژیم صهیونیستی و امتناع آن از مقابله با تروریسم یهودی بوده است.

اولمرت افزود: انگلیس در این تلاش تنها نیست؛ کشورهای دیگری نیز به آن پیوسته‌اند که در رأس آنها فرانسه و کانادا قرار دارند و آنها نیز متحدان سنتی اسرائیل هستند.

وی این اقدام را نخستین مرحله از «مبارزه بین‌المللی علیه تروریسم یهودی در کرانه باختری» دانست و پیش‌بینی کرد اقدامات بیشتری از جمله «تحریم، قطع روابط، اخراج دیپلمات‌ها، بستن سفارتخانه‌ها و تلاش برای شناسایی شخصیت‌های صهیونیست، چه شهرک‌نشینان و چه سیاستمدارانی که از آنها حمایت می‌کنند و اتخاذ اقدامات تنبیهی مستقیم علیه آنها» در پی داشته باشد.

اولمرت تأکید کرد: این روند به انزوا و تضعیف رژیم صهیونیستی در سطحی منجر خواهد شد که از زمان تأسیس آن بی‌سابقه است.

...................

پایان پیام/