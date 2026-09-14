به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه، در مراسم گرامیداشت سی‌امین سالگرد واقعه اباچا، با تشریح ابعاد این حادثه تأکید کرد: تلاش دشمنان برای نابودی جنبش اسلامی، رؤیایی است که هرگز محقق نخواهد شد.

این مراسم روز شنبه ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۱ شهریور ۱۴۰۵) در منزل شیخ زکزاکی در ابوجا برگزار شد. وی در سخنان خود به بررسی چگونگی وقوع واقعه اباچا و اهداف طراحان آن پرداخت.

شیخ زکزاکی با اشاره به اینکه واقعه اباچا یک طرح سازمان‌یافته برای پایان دادن به فعالیت جنبش اسلامی در آن زمان بود، گفت: این طرح با دستگیری اعضای جنبش آغاز شد و سپس قرار بود فعالیت برگزارکنندگان راهپیمایی‌ها سرکوب شود و پس از ایجاد سکوت، اقدامات دیگری برای کشتار و پایان دادن کامل به جنبش اجرا شود.

رهبر جنبش اسلامی نیجریه ادامه داد: ایستادگی اعضای جنبش، اعتراض‌ها و درخواست‌های مردم در داخل و خارج از نیجریه، ادامه برگزاری راهپیمایی‌ها و مقابله با ظلم و ستم، با وجود فشارها و آسیب‌های واردشده، از جمله ایستادگی اعضایی که به «یان چاجی‌چاجی» معروف بودند، مانع اجرای این طرح شد.

وی تصریح کرد: تصور دشمنان مبنی بر اینکه می‌توانند به جنبش اسلامی پایان دهند، «رؤیایی است که هرگز محقق نخواهد شد».

شیخ زکزاکی همچنین تأکید کرد که جنبش اسلامی راه‌حل مشکلات جامعه است و دین، ان‌شاءالله، پابرجا خواهد ماند.

شیخ زکزاکی در ادامه، تاریخچه واقعه اباچا، چگونگی آغاز آن، حوادث و رویدادهای مرتبط با آن و سرانجام این واقعه را تشریح کرد و درباره پیامدهایی که عاملان آن با آن مواجه شدند نیز سخن گفت.

وی همچنین با تأکید بر ادامه مسیر مقاومت برای تحقق ارزش‌های دینی اظهار داشت که تهدیدهای حاکمان و مسئولان نمی‌تواند آنان را از تلاش برای تحقق دین و اهداف اسلامی بازدارد.

امسال سی سال از واقعه اباچا می‌گذرد؛ واقعه‌ای که در ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۶ آغاز شد. به همین مناسبت، مراسم بزرگداشت و یادبود این واقعه طی روزهای پنجشنبه و جمعه در شهرهای زاریا، کادونا و سامیناکا برگزار شد و سرانجام مراسم پایانی آن روز شنبه در ابوجا برگزار شد.

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