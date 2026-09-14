«رطب»؛ بازی را به ابزاری برای انتقال مفاهیم ایرانی اسلامی تبدیل کرده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ امیرعباس دهستانی مدیر فروش مؤسسه فرهنگی «رطب» در گفتگو با خبرنگار ابنا با تشریح فعالیت‌های این مجموعه گفت: «رطب» مخفف عبارت «رشد از طریق بازی» است و مجموعه ما با هدف طراحی و تولید بازی و محصولات فرهنگی ایرانی اسلامی فعالیت می‌کند. تلاش ما این است که از ظرفیت بازی برای انتقال مفاهیم فرهنگی، تربیتی و اعتقادی به کودکان و خانواده‌ها استفاده کنیم.

دهستانی ادامه داد: ما معتقدیم در شرایطی که جامعه با تهاجم فرهنگی مواجه است، هر مجموعه‌ای باید به اندازه ظرفیت خود برای تقویت فرهنگ کشور تلاش کند. در مؤسسه رطب نیز سعی کرده‌ایم تجربیات خود را در حوزه بازی و محصولات فرهنگی به کار بگیریم تا بتوانیم سهمی هرچند کوچک در این عرصه داشته باشیم.

وی با اشاره به تولید بیش از ۱۲ عنوان بازی فکری در این مجموعه اظهار داشت: تلاش کرده‌ایم برای گروه‌های مختلف جامعه و با توجه به علایق و روحیات متفاوت آنها بازی طراحی کنیم. ممکن است هر قشری سبک خاصی از بازی را بپسندد، اما هدف ما این است که در کنار سرگرمی، یک مفهوم فرهنگی و تربیتی نیز به مخاطب منتقل شود.

«موکب‌دار»؛ روایت تجربه اربعین در قالب بازی

مدیر فروش مؤسسه فرهنگی رطب درباره یکی از محصولات این مجموعه با عنوان «موکب‌دار» گفت: در این بازی تلاش کرده‌ایم تجربه اربعین و موکب‌داری را به زبان بازی منتقل کنیم. بازیکن در نقش یک موکب‌دار قرار می‌گیرد و زائرانی به او مراجعه می‌کنند و نیازهایی دارند که بازیکن باید از طریق بازار آنها را تأمین کند.

دهستانی افزود: در این بازی، دعای خیر زائران نیز به عنوان یکی از عناصر حرکتی بازی در نظر گرفته شده است. در نهایت، بازیکنی برنده است که بتواند مسیر خود را از حرم امام علی(ع) تا حرم امام حسین(ع) طی کند.

وی ادامه داد: در طراحی «موکب‌دار» تلاش کردیم مفاهیمی مانند پول را که در بسیاری از بازی‌های رایج وجود دارد، با مفاهیم متناسب با فضای فرهنگی خودمان جایگزین کنیم. به عنوان نمونه، در این بازی به جای پول از واژه «رزق» استفاده کرده‌ایم. بازیکن در هر دست ۴۰۰ رزق دریافت می‌کند و بازی را ادامه می‌دهد.

دهستانی تأکید کرد: یکی از مفاهیمی که در این بازی دنبال کرده‌ایم، کمک به دیگران و ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی است؛ همان مفهومی که بسیاری از مردم در تجربه اربعین با آن مواجه می‌شوند. تلاش کردیم این مفاهیم را نه در قالب آموزش مستقیم، بلکه از مسیر بازی به کودکان منتقل کنیم.

از غدیر تا ضرب‌المثل‌های ایرانی در بازی‌های رطب

وی درباره دیگر محصولات این مؤسسه بیان کرد: یکی دیگر از بازی‌های ما «زینچین» است که با محوریت واقعه غدیر طراحی شده است. با توجه به روایت معروفی که از حضور پیامبر اکرم(ص) بر فراز زین شتران و ایراد خطبه غدیر وجود دارد، تلاش کردیم این مفهوم را وارد ساختار بازی کنیم.

مدیر فروش مؤسسه فرهنگی رطب گفت: در این بازی بازیکنان تعدادی کارت در اختیار دارند و باید الگوی مشخصی را سریع‌تر از دیگران بچینند. بازیکنی که الگو را کامل می‌کند، عبارت «یا علی» را اعلام می‌کند. همچنین در طراحی کارت‌های بازی، نمادهایی از قبایل حاضر در واقعه غدیر در نظر گرفته شده و توضیحاتی درباره آنها ارائه شده است تا بازی علاوه بر سرگرمی، جنبه آموزشی نیز داشته باشد.

دهستانی با اشاره به بازی «تار سیبیلو» اظهار داشت: این بازی با رویکرد ایرانی و سنتی طراحی شده و تلاش کرده‌ایم هیچ نکته منفی اخلاقی در آن وجود نداشته باشد. در این بازی، بازیکن در نقش یک تاجر قرار می‌گیرد که فعالیتش صادرات و واردات سیبیل است و در جریان بازی از اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های اصیل ایرانی نیز استفاده شده است.

وی ادامه داد: ما حتی برخی بازی‌های مطرح خارجی را نیز بازطراحی و ایرانیزه کرده‌ایم. برای نمونه، بازی «دالون» را که از بازی‌های مطرح دنیا محسوب می‌شود، با نام «بلوک» بازطراحی کرده‌ایم. این بازی قابلیت انجام توسط ۲ تا ۶ نفر را دارد و در حال حاضر یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های فکری ما در این رده قیمتی محسوب می‌شود.

صادرات بازی‌های ایرانی اسلامی به کشورهای منطقه

دهستانی با اشاره به استقبال از محصولات رطب گفت: برخی از بازی‌های ما از جمله «زینچین» در سال ۱۴۰۳ به عنوان بهترین بازی سال ایران انتخاب شد. بخشی از محصولات ما نیز به کشورهای دیگر از جمله عراق و امارات صادر شده و در این کشورها با زبان مخاطبان همان کشور عرضه شده است.

منصوریان خ دفاع: وی درباره موانع پیش روی تولیدکنندگان بازی‌های فرهنگی تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی، نبود حمایت کافی از تولید ملی است. متأسفانه در بازار شاهد شکل‌گیری یک بازار سیاه هستیم که در آن برخی محصولات صرفاً با هدف فروش عرضه می‌شوند و کمتر به این موضوع توجه می‌شود که یک بازی چه محتوایی دارد، آیا آموزنده است یا خیر و چه اثری بر ذهن و تربیت کودک می‌گذارد.

مدیر فروش مؤسسه فرهنگی رطب افزود: هدف ما از روز نخست تأسیس رطب، صرفاً کسب درآمد نبوده است. هدف این بوده که بازی‌ای تولید کنیم که کودک پس از بازی بتواند بگوید از این محصول چیزی یاد گرفته‌ام. متأسفانه ورود برخی محصولات ارزان و کم‌کیفیت خارجی باعث شده محصولات فرهنگی و تولیدات داخلی که هزینه بیشتری برای طراحی و تولید آنها صرف شده، کمتر دیده شوند.

وی ادامه داد: برای مثال، بازی «موکب‌دار» قیمت نسبتاً بالاتری دارد و طبیعی است که در شرایط اقتصادی امروز بخشی از خانواده‌ها توان خرید آن را نداشته باشند. با وجود این، خدا را شکر توانسته‌ایم با فروش همین محصولات مجموعه را سرپا نگه داریم.

کوچک‌تر شدن سفره مردم، قدرت خرید محصولات فرهنگی را کاهش داده است

دهستانی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی بر صنعت بازی و اسباب‌بازی گفت: مسئله فقط نبود رغبت مردم نیست، بلکه توان خرید خانواده‌ها کاهش پیدا کرده است. وقتی قدرت خرید مردم پایین می‌آید، طبیعتاً خرید محصولات فرهنگی و بازی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

وی با انتقاد از نبود حمایت مؤثر دستگاه‌های دولتی از تولیدکنندگان بازی‌های فرهنگی اظهار داشت: ما انتظار نداریم یک سازمان صرفاً از ما تعریف کند، اما می‌توانستند با خرید گسترده محصولات فرهنگی از تولیدکنندگان داخلی به استمرار فعالیت آنها کمک کنند. برای مثال، اگر یک سازمان می‌گفت این بازی را می‌پسندم و برای حمایت از تولید فرهنگی تعداد زیادی از آن را خریداری می‌کنم، چنین حمایتی می‌توانست به ادامه مسیر تولیدکننده کمک کند.

دهستانی افزود: متأسفانه چنین حمایتی کمتر وجود داشته است و همین موضوع باعث شده ما چندین بازی در دست انتشار داشته باشیم، اما نتوانیم آنها را وارد مرحله تولید کنیم.

حمایت از تولیدکنندگان بازی می‌تواند مسیر تولید فرهنگی را هموار کند

مدیر فروش مؤسسه فرهنگی رطب با اشاره به تأثیر شرایط جنگی و اقتصادی بر تولید بازی گفت: شرایط جنگی نیز قطعاً بر فعالیت ما اثر گذاشته است. برای تولید بازی به مواد اولیه‌ای مانند کاغذ و مرکب نیاز داریم و در شرایط فعلی بسیاری از این اقلام به صورت نقدی تهیه می‌شوند. محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تأمین مواد اولیه و افزایش هزینه‌ها، تولید را برای مجموعه‌های کوچک دشوار کرده است.

وی پیشنهاد کرد: اگر دولت همان‌طور که برای برخی حوزه‌های فرهنگی و مطبوعاتی حمایت‌هایی در زمینه تأمین کاغذ و مواد اولیه در نظر می‌گیرد، برای جامعه بازی‌سازان نیز چنین حمایتی ایجاد کند، تولیدکننده انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت خواهد داشت.

دهستانی تصریح کرد: وقتی حمایت وجود داشته باشد، ما نیز با انگیزه بیشتری وقت و عمر خود را در این مسیر می‌گذاریم و تلاش می‌کنیم کیفیت محصولات را بالا ببریم. اما وقتی حمایتی وجود نداشته باشد، به صورت طبیعی فشار اقتصادی باعث می‌شود کیفیت تولید نیز تحت تأثیر قرار گیرد و نگاه غالب به جای توسعه فرهنگی، صرفاً به این سمت برود که مجموعه بتواند به هر شکل ممکن هزینه‌های خود را تأمین کند.

محصولات رطب به شهرهای مختلف کشور می‌رسد

وی درباره شبکه توزیع محصولات این مؤسسه گفت: محصولات رطب در فروشگاه‌های اسباب‌بازی عرضه می‌شود و به صورت هفتگی و ماهانه برای شهرهای مختلف کشور از جمله قم، کرمانشاه و اصفهان ارسال داریم. خوشبختانه محصولات ما در سطح کشور توزیع شده و توانسته‌ایم مخاطبان مختلفی پیدا کنیم.

دهستانی درباره حضور این مجموعه در نمایشگاه‌ها نیز اظهار داشت: حضور در نمایشگاه نوشت‌افزار برای ما تجربه نخست بود و تلاش کردیم با قدرت وارد شویم. پیش از این نیز در نمایشگاه‌هایی مانند «شاد» حضور داشتیم. بازخوردی که تاکنون از مردم گرفته‌ایم، بسیار خوب بوده است.

وی ادامه داد: بسیاری از خانواده‌ها به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند دغدغه مشابهی داشته‌اند. آنها نگران هستند که فرزندانشان با برخی بازی‌های خارجی مواجه باشند که ممکن است دارای نکات منفی اخلاقی یا محتوایی باشند. خانواده‌ها دوست دارند اگر قرار است برای کودک خود هزینه کنند، محصولی را در اختیار او قرار دهند که علاوه بر سرگرمی، آموزنده و متناسب با ارزش‌های ایرانی و اسلامی باشد.

مدیر فروش مؤسسه فرهنگی رطب خاطرنشان کرد: برای ما بسیار خوشحال‌کننده است که خانواده‌ها وقتی متوجه می‌شوند بازی‌هایی مانند «موکب‌دار» و «تار سیبیلو» بدون نکات منفی اخلاقی طراحی و تولید شده‌اند، از این موضوع استقبال می‌کنند. این بازخوردها نشان می‌دهد که جامعه به تولید چنین محصولاتی نیاز دارد.

دهستانی در پایان درباره قیمت یکی از محصولات این مجموعه گفت: قیمت بازی مورد اشاره یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که با تخفیف جشنواره عرضه می‌شود.

دوازدهمین دوره نمایشگاه ایران‌نوشت از تاریخ ۱۶شهریور تا۳۱ شهریورماه در رواق شرقی مصلی امام خمینی(ره) در حال برگزاری است.

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