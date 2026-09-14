«إثخان فی الأرض» مجوز تشدید نامحدود اقدامات جنگی نیست

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استاد حوزه و دانشگاه با تشریح مبانی تفسیری و فقهی راهبرد «إثخان فی الأرض» در نبرد نامتقارن، گفت: «إثخان» را نمی‌توان یک فن رزمی، سلاح یا مجوز مستقل برای تشدید نامحدود اقدامات جنگی دانست؛ بلکه این تعبیر قرآنی ناظر به تحقق یک نتیجه عینی در میدان منازعه و ایجاد یک آستانه حقوقی در نحوه مواجهه با نیروی مهاجم است.