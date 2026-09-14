به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس اعلام ریاست شرکت‌های دولتی طالبان، این هیئت قرار است در جریان سفر به ایران با مقام‌های این کشور درباره توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف گفتگو کند.

این نهاد گفته است یکی از اهداف اصلی سفر، نهایی‌سازی قراردادهای مرتبط با نفت و گاز میان دو طرف است. با این حال، تاکنون تاریخ دقیق این سفر و جزئیات قراردادهایی که قرار است نهایی یا امضا شوند، اعلام نشده است.

اعلام این سفر در حالی صورت می‌گیرد که علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، با احمدجان بلال دیدار کرده و دو طرف درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان گفتگو کرده‌اند.

احمدجان بلال در این دیدار بر افزایش همکاری شرکت‌های دولتی تحت اداره طالبان با ایران تأکید کرده است.

بیکدلی نیز گفته است ایران خواهان توسعه همکاری با شرکت‌های افغانستان در بخش‌هایی از جمله نفت، برق، تولید کود، بذرهای اصلاح‌شده و صنعت مرغداری است.

طالبان تاکنون جزئیات بیشتری درباره حجم احتمالی قراردادهای نفت و گاز، شرکت‌های طرف قرارداد و زمان اجرایی شدن این توافق‌ها ارائه نکرده است.

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