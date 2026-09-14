به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین شریفی، مدیرکل پست خراسان رضوی، اعلام کرد زیرساخت‌های لازم برای آغاز مبادلات پستی میان ایران و افغانستان فراهم شده و فعالیت رسمی این مسیر پس از امضای تفاهم‌نامه میان دو طرف آغاز خواهد شد.

قرار است هیئتی از حکومت طالبان در شهریورماه به تهران سفر کند و تفاهم‌نامه مربوط به راه‌اندازی این مسیر پستی را با طرف ایرانی به امضا برساند. تاکنون زمان دقیق این سفر و ترکیب هیئت اعزامی اعلام نشده است.

بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، جابه‌جایی زمینی مرسولات از طریق خراسان رضوی و مرز مشترک این استان با افغانستان انجام خواهد شد و در بخش هوایی نیز پرواز مشهد ـ کابل برای انتقال محموله‌های پستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شریفی گفته است با فعال شدن این مسیر، شهروندان افغانستان خواهند توانست کالاها و خدمات مورد نیاز خود را به‌صورت اینترنتی از ایران خریداری کرده و محصولات خریداری‌شده را از طریق شبکه رسمی پستی در افغانستان تحویل بگیرند.

به گفته مدیرکل پست خراسان رضوی، ایجاد این سازوکار علاوه بر تسهیل تجارت الکترونیکی میان ایران و افغانستان، می‌تواند زمینه توسعه خدمات پستی و تجاری ایران به کشورهای آسیای مرکزی را نیز فراهم کند.

مقام‌های ایرانی پیش از این نیز بر ضرورت ایجاد یک مسیر پایدار و رسمی برای تبادل مرسولات پستی میان دو کشور تأکید کرده بودند. به باور آنان، روابط تجاری گسترده ایران و افغانستان و همچنین حضور جمعیت قابل توجهی از اتباع افغانستان در ایران، ظرفیت مناسبی برای گسترش خریدوفروش اینترنتی و افزایش مبادلات پستی میان دو کشور ایجاد کرده است.

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