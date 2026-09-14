به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع _ ابنا _ حجت کمالی، مدیر موزه شهاب‌سنگ ایران، در حاشیه نخستین نشست هیئت مؤسس انجمن شهاب‌سنگ‌ ایران، این نشست را رویدادی مهم در مسیر علمی شهاب‌سنگ‌ها دانست و اظهار کرد: امروز اتفاق مهمی در مسیر علمی پژوهشی شهاب‌سنگ‌ها رقم خورد و استادان برجسته‌ای از دانشگاه‌های مختلف کشور از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه لرستان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه ارومیه و دانشگاه تبریز در این نشست حضور داشتند.



وی افزود: در این جلسه درباره مسیر آینده شهاب‌سنگ‌ها، از جمله ابعاد علمی، مطالعاتی، پژوهشی، اکتشافی و همچنین مسیر تجاری و بازار شهاب‌سنگ‌ها بحث و تبادل نظر شد. به اعتقاد من، این اتفاق باید سال‌ها پیش رخ می‌داد، اما به دلایل مختلف تاکنون محقق نشده بود.



کمالی ادامه داد: پس از ثبت انجمن شهاب‌سنگ‌شناسی ایران در وزارت علوم، این نشست نخستین جلسه هیئت مؤسس انجمن بود که برگزار شد و در آن، مسیر و آینده فعالیت‌های مرتبط با شهاب‌سنگ‌ها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.



ضرورت ایجاد مرجع معتبر برای شناسایی شهاب‌سنگ‌ها



مدیر موزه شهاب‌سنگ ایران با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت‌های این حوزه گفت: این انجمن می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و فعالیت‌های غیرتخصصی داشته باشد. متأسفانه برخی آزمایشگاه‌های داخلی بدون برخورداری از تخصص کافی، مبالغ قابل توجهی از مردم دریافت می‌کنند و اقدام به صدور شناسنامه‌هایی برای نمونه‌های شهاب‌سنگ می‌کنند که ممکن است از نظر علمی فاقد اعتبار و مبنای کارشناسی لازم باشند.



وی تصریح کرد: شکل‌گیری انجمن می‌تواند کمک کند فعالیت‌های مرتبط با شهاب‌سنگ در مسیر درست و علمی قرار گیرد و از سوءاستفاده از مردم جلوگیری شود. مهم است که مردم بدانند یک مرجع تخصصی وجود دارد و در صورت پیدا کردن نمونه مشکوک به شهاب‌سنگ، بدانند برای بررسی و شناسایی آن باید به کجا مراجعه کنند.



آموزش، پژوهش و اکتشاف؛ محورهای چشم‌انداز انجمن



کمالی در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین برنامه‌های انجمن در آینده نزدیک و چشم‌انداز فعالیت‌های آن اظهار کرد: برای این انجمن چشم‌اندازهای پنج‌ساله، ۱۰ ساله و حتی ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است که یکی از نخستین محورهای آن، موضوع آموزش است.



وی افزود: هدف این است که آموزش‌های تخصصی در سطوح مختلف برای دانش‌آموزان، دانشجویان و حتی استادان فراهم شود و علاقه‌مندان بتوانند آموزش‌های لازم را در یک مرکز تخصصی دریافت کنند.



مدیر موزه شهاب‌سنگ ایران ادامه داد: در کنار آموزش، بخش‌های پژوهشی، اکتشافی، مطالعات علمی و آزمایشگاهی نیز از محورهای مهم فعالیت انجمن خواهد بود. همچنین موضوع مسیر فروش، تجارت و بازار شهاب‌سنگ‌ها نیز در این چشم‌انداز مورد توجه قرار گرفته است.

کمالی با اشاره به برنامه‌های این انجمن برای توسعه فعالیت‌های بین‌المللی گفت: یکی از اهداف اصلی ما، گسترش انجمن و برقراری ارتباط با انجمن‌ها و مراکز علمی بین‌المللی در حوزه شهاب‌سنگ است. در همین راستا تلاش داریم ارتباط و همکاری خود را با انجمن‌های جهانی شهاب‌سنگ تقویت کنیم و زمینه حضور و دعوت از استادان، پژوهشگران و متخصصان برجسته این حوزه از کشورهای مختلف را فراهم آوریم.

وی افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی، تبادل دانش و تجربه، انجام پروژه‌های مشترک علمی و ایجاد ارتباط میان پژوهشگران داخلی و خارجی از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند به ارتقای جایگاه علمی ایران در حوزه شهاب‌سنگ کمک کند.

مدیر موزه شهاب‌سنگ ایران تأکید کرد: چشم‌انداز ما این است که این انجمن به یک مرجع علمی معتبر در حوزه شهاب‌سنگ در منطقه خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس تبدیل شود و بتواند با ایجاد یک شبکه علمی منطقه‌ای و بین‌المللی، زمینه همکاری‌های گسترده‌تر در این حوزه را فراهم کند.





کمالی خاطرنشان کرد: همه این بخش‌ها در کنار یکدیگر، چشم‌انداز چندساله انجمن را تشکیل می‌دهند و امیدواریم با همکاری استادان، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط بتوانیم این اهداف را به‌تدریج عملیاتی کنیم.



دکتر شهریار محمودی، دانشیار دانشگاه خوارزمی، عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی و نماینده هیات موسسین

با اشاره به محوریت این نشست اظهار کرد: انجمن شهاب‌سنگ‌ ایران در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در بخش انجمن‌های علمی به تصویب رسیده است و نشست امروز، نخستین جلسه هیئت مؤسس این انجمن به شمار می‌رود.

وی افزود: در این نشست نمایندگان پنج دانشگاه کشور حضور داشتند و خوشبختانه انجمن با حمایت و پشتیبانی دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه لرستان و دانشگاه اصفهان روبه‌رو شده است که این موضوع برای ما افتخارآمیز است.



محمودی ادامه داد: امیدواریم تشکیل این انجمن بتواند گام کوچکی اما مؤثر در مسیر توسعه علم شهاب‌سنگ‌شناسی در کشور باشد؛ علمی که در ارتباط با حوزه‌های مختلفی همچون زمین‌شناسی، نجوم و جغرافیا قرار دارد و می‌تواند زمینه‌ساز مطالعات علمی گسترده‌تری در این حوزه شود.



ایران؛ یکی از کشورهای مستعد برای اکتشاف شهاب‌سنگ



دانشیار دانشگاه خوارزمی در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه ایران در زمینه کشف و شناسایی شهاب‌سنگ‌ها گفت: شهاب‌سنگ‌ها به صورت نسبتاً یکنواخت در نقاط مختلف کره زمین پراکنده شده‌اند، اما شرایط اقلیمی ایران، به‌ویژه قرار گرفتن بخش قابل توجهی از کشور در مناطق خشک و نیمه‌خشک، موجب شده است احتمال سالم ماندن شهاب‌سنگ‌ها در بازه‌های طولانی زمین‌شناسی بیشتر باشد.



وی تصریح کرد: به همین دلیل، ایران یکی از کشورهای بسیار مستعد برای اکتشاف شهاب‌سنگ‌ها به شمار می‌رود. این ظرفیت تنها به مناطق کویری محدود نمی‌شود و در مناطق کوهستانی و حتی مناطق شمالی و جنگلی کشور نیز نمونه‌های ارزشمند و قابل توجهی از شهاب‌سنگ‌ها کشف شده است.



محمودی با اشاره به نقش کاوشگران در شناسایی این نمونه‌ها گفت: تاکنون نمونه‌های بسیار خوب و ارزشمندی از شهاب‌سنگ‌ها توسط کاوشگران در نقاط مختلف کشور کشف شده است و این موضوع نشان می‌دهد که ایران ظرفیت قابل توجهی در این زمینه دارد.



تأکید بر مسیر علمی و تخصصی شهاب‌سنگ‌شناسی



وی در ادامه درباره اهمیت نشست برگزارشده اظهار کرد: این نشست با حضور استادان و متخصصان خبره این رشته و همچنین با حمایت موزه شهاب‌سنگ ایران برگزار شده است و به نظر من، اتفاقی مثبت و امیدوارکننده در مسیر تأسیس انجمن و ساماندهی فعالیت‌های علمی مرتبط با شهاب‌سنگ‌شناسی در کشور است.



محمودی خاطرنشان کرد: امیدواریم ، فعالیت‌های علمی و پژوهشی این حوزه در مسیر درست و تخصصی خود قرار گیرد و شاهد توسعه دانش شهاب‌سنگ‌شناسی در کشور باشیم.



فریبرز مسعودی عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی، و ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی گفت: بسیار خوشحالم که امروز در خدمت دوستان و متخصصان این حوزه هستیم و امیدوارم انجمن شهاب‌سنگ با حضور و همراهی پژوهشگران و استادانی که در این نشست حضور پیدا کرده‌اند، با قدرت فعالیت خود را آغاز کند.



وی با اشاره به خلأ موجود در حوزه شهاب‌سنگ‌شناسی کشور افزود: همان‌طور که در برخی رشته‌ها و گرایش‌های علمی با خلأهایی مواجه هستیم، این خلأ در حوزه شهاب‌سنگ نیز وجود داشته و همین مسئله موجب شده است این حوزه طی سال‌های گذشته نتواند متناسب با ظرفیت‌های موجود، رشد و توسعه پیدا کند.



مسعودی ادامه داد: در کشور متخصصان بسیار خوبی در حوزه کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی داریم و این دانش به‌صورت رسمی حدود ۷۰ سال سابقه دارد؛ البته پیشینه این حوزه حتی می‌تواند بیش از این میزان باشد. این ظرفیت علمی می‌تواند در حوزه شهاب‌سنگ به شکل تخصصی مورد استفاده قرار گیرد.



رئیس مرکز گوهرشناسی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از دانش متخصصان داخلی اظهار کرد: دانش موجود در زمینه کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی می‌تواند برای شناسایی، رده‌بندی، مطالعه و حتی ساماندهی مباحث مرتبط با تجارت شهاب‌سنگ‌ها مورد استفاده قرار گیرد و شکل‌گیری انجمن نیز می‌تواند زمینه‌ای برای پیوند میان این ظرفیت‌های علمی فراهم کند.



وی راه‌اندازی انجمن شهاب‌سنگ را آغاز حرکتی جدید در این حوزه دانست و گفت: شکل‌گیری این انجمن را یک آغاز خوب می‌دانم و امیدوارم بتواند به ایجاد یک جریان منسجم علمی و تخصصی در کشور کمک کند.



مسعودی همچنین از تلاش افرادی که طی سال‌های گذشته برای راه‌اندازی این انجمن پیگیری کرده‌اند، قدردانی کرد و افزود: از همه دوستانی که در این سال‌ها برای راه‌اندازی انجمن تلاش کردند تشکر می‌کنم؛ چراکه راه‌اندازی انجمن‌های علمی کار ساده‌ای نیست و در شرایط فعلی نیز با محدودیت‌های مختلفی همراه است.

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