بازداشت اعضای «کمیسیون عالی شیعیان» در کابل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس اطلاعات منابع مطلع، محمدعلی اخلاقی، سید نادرشاه بحر، حاجی امیرمحمد بازل، سید محسن حسینی و سید عبدالله هاشمی روز یکشنبه، ۲۲ شهریور، در داخل ساختمان وزارت دادگستری طالبان بازداشت شده‌اند.

این افراد برای میانجی‌گری و پیگیری آزادی شماری از چهره‌های بانفوذ شیعه که حدود یک هفته پیش به دستور وزیر دادگستری طالبان بازداشت شده بودند، به این وزارتخانه مراجعه کرده بودند.

به گفته منابع، عبدالحکیم شرعی «کمیسیون عالی شیعیان» را نهادی سیاسی و اطلاعاتی معرفی کرده و فعالیت آن را غیرقانونی دانسته است. او همچنین اعلام کرده که در دوره حاکمیت طالبان، هیچ نهاد سیاسی اجازه فعالیت ندارد.

درباره نحوه شکل‌گیری «کمیسیون عالی شیعیان» روایت‌های مختلفی وجود دارد و برخی منابع می‌گویند این نهاد با نقش دستگاه اطلاعاتی طالبان ایجاد شده است.

هفته گذشته نیز گزارش‌هایی درباره محاصره دفتر این کمیسیون در منطقه کارته چهار کابل منتشر شده بود. هم‌زمان گفته می‌شد محمدعلی اخلاقی، رئیس این کمیسیون، تحت نظر وزیر دادگستری طالبان قرار گرفته است.

عبدالحکیم شرعی هفته گذشته شماری دیگر از چهره‌های بانفوذ جامعه شیعه را نیز بازداشت کرده بود. بر اساس اطلاعات موجود، دو نفر از این افراد روز یکشنبه و دیگر بازداشت‌شدگان یک روز بعد آزاد شده‌اند.

منابع همچنین مدعی‌اند وزیر دادگستری طالبان در ساختمان این وزارتخانه بازداشتگاهی تحت اختیار خود دارد و پیش از این نیز شماری از افراد، از جمله برخی چهره‌های سرشناس جامعه شیعه، در آنجا نگهداری شده‌اند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که پیش‌تر شماری از نمایندگان جامعه هزاره و شیعه با انتشار بیانیه‌ای از عملکرد وزارت دادگستری طالبان انتقاد کرده بودند. آنان گفته بودند جامعه هزاره و شیعه طی پنج سال گذشته با برخوردهای نامناسب و محدودکننده این وزارتخانه روبه‌رو بوده و از مقام‌های طالبان خواسته بودند مانع ادامه اقدامات عبدالحکیم شرعی شوند.

.......................

پایان پیام/