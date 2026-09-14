بقایی: یکی از شهدای جنایت جنگی آمریکا در لامرد، یک مهمان افغانستانی بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست هفتگی خود با اشاره به بازدید گروهی از خبرنگاران داخلی و خارجی از شهر لامرد گفت آثار حمله نظامی به این شهر نشان‌دهنده شدت آسیب واردشده به مناطق غیرنظامی است.

بقائی با بیان اینکه ابعاد تخریب در لامرد فراتر از تصاویر منتشرشده بوده است، گفت یک شهر حدود ۳۰ هزار نفری و بخش‌هایی از مرکز شهر و مناطق مسکونی آن هدف تسلیحات سنگین قرار گرفته‌اند.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در جریان این حمله از یک موشک حاوی ترکش‌های متعدد و چهار موشک ۵۰۰ کیلوگرمی مجهز به حجم زیادی ساچمه استفاده شده است. او گفت این مهمات در محدوده‌هایی از جمله اطراف ورزشگاه، منازل مسکونی، نزدیکی مرکز انتقال خون و مراکز آموزشی منفجر شده‌اند.

بقائی این حمله را «جنایت جنگی» خواند و هدف آن را ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان عنوان کرد.

او همچنین گفت در نخستین روز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، نقاط دیگری از کشور نیز هدف قرار گرفتند و در شهر لامرد طی حدود ۳۵ ثانیه نزدیک به دو هزار کیلوگرم مواد منفجره به کار گرفته شد.

بر اساس اعلام سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در حمله به لامرد ۲۱ نفر به شهادت رسیدند که یکی از آنان شهروند افغانستان و ساکن این شهر بوده است.

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