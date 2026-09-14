به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله مروی، دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه ایران، در سخنانی با اشاره به تحولات اخیر افغانستان، برخورد طالبان با حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) در کابل را محکوم کرد و گفت سیاست‌های این گروه از آغاز شکل‌گیری حاکمیت کنونی، در مواردی با محدودیت‌های گسترده اجتماعی و مذهبی همراه بوده است.

او با اشاره به وضعیت زنان افغانستان گفت: «حکومت طالبان از آغاز حرکت خود، با تفکر و خوانش خاصی که از اسلام ارائه می‌کرد، متأسفانه رفتارهایی نامطلوب و غیرعقلایی را در پیش گرفت.»

آیت‌الله مروی در ادامه افزود: «نیمی از جمعیت این کشور که زنان هستند، از آموزش و بسیاری از عرصه‌های اجتماعی محروم شدند و پس از آن، برخورد با اتباع مکتب اهل بیت(ع) نیز در دستور کار قرار گرفت.»

وی با انتقاد از محدودیت‌های ایجادشده برای شیعیان افغانستان اظهار کرد: «در ادامه این روند، حقوق اتباع اهل بیت(ع) محدود شد و حسینیه‌ها و تکایا تعطیل شدند و اکنون نیز شاهد حمله به حوزه علمیه بزرگ خاتم‌النبیین (ص) در کابل هستیم.»

دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه ایران همچنین با اشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره این حادثه گفت: «بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در جریان این اقدام تعدادی از طلاب جوان بازداشت و برخی نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و تعدادی از استادان حوزه نیز توسط نیروهای طالبان با خود برده شده‌اند.»

تاریخ افغانستان را دوباره بخوانید

آیت‌الله مروی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مقام‌های طالبان، آنان را به بازخوانی تاریخ افغانستان و نقش شیعیان در تحولات این کشور دعوت کرد.

او گفت: «اگر سواد تاریخی دارید، خودتان تاریخ افغانستان را بخوانید و اگر ندارید، از کسی بخواهید تاریخ این کشور را برای شما بخواند، چراکه اتباع اهل بیت(ع) در افغانستان در حفظ این کشور و جلوگیری از تجزیه آن نقش داشته‌اند.»

وی با تأکید بر نقش تاریخی شیعیان در حفظ امنیت و تمامیت افغانستان اظهار کرد: «پیروان اهل بیت(ع) در این کشور جان خود را برای افغانستان فدا کردند و در تأمین امنیت ملی این کشور نقش داشتند و توانستند روحیه برادری و محبت را با برادران اهل سنت خود به بالاترین سطح برسانند.»

آیت‌الله مروی در ادامه افزود: «تاریخ خودتان را مرور کنید و ببینید آباء و اجداد شما در طول تاریخ با شیعیان چگونه رفتار کردند، در حالی که سابقه حضور شیعه در این سرزمین به قرن نخست هجری بازمی‌گردد.»

او همچنین با اشاره به استمرار حضور شیعیان در افغانستان گفت: «هر اندازه که گذشتگان شما علیه شیعیان خشونت و کشتار به کار بردند، نتوانستند آنان را سرکوب کنند و پیروان اهل بیت(ع) در طول زمان نه‌تنها از میان نرفتند بلکه بالنده‌تر شدند.»

دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه ایران در پایان خطاب به طالبان گفت: «امروز جمعیت‌هایی از شیعیان افغانستان در اروپا و آمریکا حضور دارند و پرچمدار مذهب خود هستند، بنابراین توصیه می‌کنم از این اقدامات دست بردارید، چراکه روش‌هایی که پیشینیان شما در برابر شیعیان به کار گرفتند، نتیجه‌ای نداشت و شما نیز از این مسیر به نتیجه نخواهید رسید.»

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