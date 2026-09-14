به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله عباس کعبی، نماینده مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در دیدار مسئولان بسیج هنرمندان سراسر کشور که در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به جایگاه هنر در مواجهه با جنگ ادراکی، بر ضرورت بازتعریف مأموریت و کارکرد بسیج هنرمندان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه امروز یکی از میدان‌های مهم مواجهه با دشمن، میدان ادراک و ذهن جامعه است، اظهار داشت: دشمن در این میدان تنها به خبرسازی و تصویرسازی بسنده نمی‌کند، بلکه تلاش می‌کند واقعیت را آنگونه که خود می‌خواهد تعریف و روایت کند، از آن احساس خاصی بسازد، آن احساس را به کنش‌گری ضدانقلابی تبدیل کرده و بر تصمیم و رفتار جامعه اثر بگذارد.

آیت‌الله کعبی ادامه داد: در جنگ ادراکی باید این پرسش‌های اساسی را جدی گرفت که چه کسی واقعیت را روایت می‌کند، چه روایتی در ذهن مردم غالب می‌شود، چه احساسی شکل می‌گیرد، آن احساس به چه معنایی تبدیل می‌شود و در نهایت چه تصمیم و رفتاری را به دنبال می‌آورد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، این روند را زنجیره‌ای شامل واقعیت، ادراک، روایت، احساس، معنا، تصمیم و رفتار دانست و گفت: در بخش مهمی از این زنجیره، هنر قدرت تعیین‌کننده‌ای دارد؛ هنر می‌تواند یک واقعیت را برای مردم قابل فهم کند، یک حقیقت را ماندگار سازد، امید ایجاد کند، هویت بسازد و جامعه را از تماشاگر بودن به میدان‌دار شدن برساند.

بسیج هنرمندان باید دیده‌بان میدان ادراکی جامعه باشد

وی نخستین ضرورت در این زمینه را شناخت میدان ادراکی جامعه عنوان کرد و افزود: بسیج هنرمندان باید دیده‌بان میدان ادراکی جامعه باشد و بداند امروز ذهن جوان، خانواده، دانشجو، کارگر، نوجوان و عموم مردم با چه پرسش‌ها، شبهات، نگرانی‌ها و امیدهایی مواجه هستند.

آیت‌الله کعبی با تأکید بر پرهیز از رویکرد صرفاً واکنشی تصریح کرد: نباید همیشه منتظر بمانیم تا دشمن روایتی بسازد و سپس ما پاسخ دهیم. بسیج هنرمندان باید از حالت واکنشی خارج شده و به سمت ابتکار روایی و پیش‌دستی هنری حرکت کند.

وی افزود: ابتدا باید مسئله را شناخت، سپس اولویت را تعیین کرد، روایت درست را یافت و در مرحله بعد، هنرمند را برای تبدیل آن روایت به اثر هنری به میدان آورد.

تحول بسیج هنرمندان باید فرایندی باشد

نماینده مجلس خبرگان رهبری، دومین ضرورت را تحول فرایندی در بسیج هنرمندان دانست و گفت: گاهی سازمان‌ها به تعداد برنامه‌ها، جشنواره‌ها، آثار و تولیدات توجه می‌کنند؛ در حالی که این امور اگرچه لازم است، اما کافی نیست. ممکن است صدها اثر تولید شود، اما هیچ جریان اجتماعی شکل نگیرد.

وی ادامه داد: باید از برنامه‌محوری به فرایندمحوری، از تولید اثر به حل مسئله ادراکی، از فردگرایی به شبکه‌سازی هنرمندان، از مخاطب منفعل به جامعه کنشگر و از واکنش به عملیات دشمن به ابتکار و پیش‌دستی روایی حرکت کنیم.

آیت‌الله کعبی تصریح کرد: این پنج تحول از الزامات جدی تحول در بسیج هنرمندان است. اثر هنری کافی نیست؛ جریان هنری لازم است.

تفاوت اثر هنری و جریان هنری

وی با اشاره به تفاوت میان اثر هنری و جریان هنری اظهار داشت: یک فیلم خوب، شعر خوب، سرود خوب، پوستر خوب یا نمایش خوب ارزشمند است، اما این یک «اثر» است. جریان زمانی شکل می‌گیرد که یک مسئله مشترک، روایت منسجم، شبکه تولیدکننده، امکان تکرار و تکثیر، مشارکت مردم و استمرار در کنار یکدیگر قرار گیرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: مأموریت بسیج هنرمندان نباید تنها در تولید اثر ارزشی خلاصه شود، بلکه مأموریت مهم‌تر آن، ایجاد ظرفیت اجتماعی برای تولید، انتشار، تکثیر و استمرار روایت‌های مؤثر و حقیقت‌محور است.

وی تأکید کرد: جریان‌سازی هنری باید یکی از مأموریت‌های اصلی بسیج هنرمندان باشد.

هنرمند را پیدا کنید، نه اینکه فقط برای او برنامه تعریف کنید

آیت‌الله کعبی سومین محور تحول را شبکه‌سازی دانست و گفت: در سراسر کشور هنرمندان بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف از جمله نویسندگی، شعر، فیلمسازی، مستندسازی، گرافیک، موسیقی، بازیگری و دیگر عرصه‌های هنری فعالیت دارند و همه این ظرفیت‌ها الزاماً در ساختارهای رسمی و حتی انقلابی حضور ندارند.

وی افزود: بسیج هنرمندان باید بتواند این استعدادها را کشف، جذب، توانمند و شبکه‌سازی کرده و آنها را به یکدیگر متصل کند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: گاهی یک هنرمند جوان که در یک شهر کوچک فعالیت می‌کند، می‌تواند یک مسئله را بهتر از یک مجموعه بزرگ سازمانی روایت کند. بنابراین بسیج هنرمندان باید بستر رشد و میدان‌داری هنرمند باشد، نه اینکه همه کارها را خودش انجام دهد.

بسیج هنرمندان باید پیشران باشد، نه تولیدکننده صرف

وی تصریح کرد: در الگوی جدید، بسیج هنرمندان لازم نیست خودش تولیدکننده همه آثار باشد؛ بلکه نقش مهم‌تر آن این است که میدان را ببیند، مسئله را کشف کند، اولویت را تعیین کند، روایت را پیدا کند، هنرمند را به میدان بیاورد، شبکه بسازد، ظرفیت‌های مردمی را فعال کند، انتشار و تکثیر را سامان دهد و اثر را ارزیابی کند.

آیت‌الله کعبی گفت: بسیج هنرمندان باید از مرکز تولید برنامه به پیشران جریان‌سازی هنری مردمی تبدیل شود.

چرخه مستمر جریان‌سازی هنری شکل گیرد

وی بر ایجاد یک چرخه دائمی برای جریان‌سازی هنری تأکید کرد و اظهار داشت: برای این کار باید چرخه‌ای مستمر شامل مسئله‌شناسی ادراکی، اولویت‌گذاری، کشف روایت، ایده‌پردازی هنری، تولید، شبکه‌سازی، انتشار و توزیع، مشارکت مردمی، ارزیابی، یادگیری و اصلاح شکل بگیرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: این چرخه نباید یک پروژه موقت باشد؛ زیرا اگر امروز یک اثر تولید کنیم و فردا آن را فراموش کنیم، جریان ایجاد نمی‌شود. جریان‌سازی نیازمند استمرار، تکثیر، شبکه و یادگیری است.

شاخص موفقیت باید از تعداد آثار به میزان اثرگذاری تغییر کند

وی همچنین بر ضرورت تغییر شاخص‌های ارزیابی فعالیت‌های هنری تأکید کرد و گفت: نباید تنها پرسید چند اثر تولید شده است؛ بلکه باید پرسید آیا مسئله به‌درستی شناخته شده، آیا روایت توانسته حقیقت را به مخاطب منتقل کند، آیا نگرش مخاطب تغییر کرده، آیا امید و اعتماد تقویت شده و آیا مخاطب از مصرف‌کننده محتوا به کنشگر تبدیل شده است.

آیت‌الله کعبی افزود: همچنین باید بررسی شود که آیا هنرمندان جدید وارد میدان شده‌اند، آیا شبکه‌ای شکل گرفته که بتواند این حرکت را ادامه دهد و آیا از تجربه گذشته برای اصلاح روش‌های خود استفاده کرده‌ایم یا نه.

وی این موارد را شاخص‌های واقعی‌تر قدرت جریان‌سازی هنری دانست.

هنر انقلابی باید حقیقت را به قدرت اجتماعی تبدیل کند

نماینده مجلس خبرگان رهبری در ادامه با بیان اینکه هنر باید حقیقت را به قدرت اجتماعی تبدیل کند، اظهار داشت: هنر انقلابی صرفاً هنری نیست که شعار درست بدهد، بلکه هنری است که بتواند حقیقت را زیبا، عمیق، خلاقانه و اثرگذار روایت کند.

وی گفت: هنر باید بتواند میان حقیقت و زندگی مردم پیوند ایجاد کند. اگر مسئله مردم را نشناسیم، زبان نسل جدید را ندانیم، زیبایی‌شناسی مخاطب را درک نکنیم و صرفاً از بالا پیام تولید کنیم، ممکن است اثر تولید شود، اما الزاماً اثرگذاری اتفاق نیفتد.

آیت‌الله کعبی تصریح کرد: هنرمند باید هم حقیقت را بشناسد و هم مخاطب و میدان را ببیند.

قدرت جریان‌سازی هنری از پیوند چند مؤلفه شکل می‌گیرد

وی با تشریح الگوی قدرت جریان‌سازی هنری خاطرنشان کرد: قدرت جریان‌سازی هنری حاصل پیوند شناخت میدان، روایت معتبر، خلاقیت هنری، شبکه هنرمندان، مشارکت مردمی، توزیع مؤثر و یادگیری مستمر است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: اگر شناخت میدان نباشد، اثر ممکن است با مسئله بی‌ارتباط باشد؛ اگر روایت معتبر نباشد، هنر ممکن است جذاب اما بی‌ریشه شود؛ اگر خلاقیت نباشد، پیام تکراری و کم‌اثر خواهد بود؛ اگر شبکه نباشد، اثر محدود می‌ماند؛ اگر مشارکت مردم نباشد، جریان اجتماعی شکل نمی‌گیرد؛ اگر توزیع مؤثر نباشد، اثر دیده نمی‌شود و اگر یادگیری نباشد، جریان پس از مدتی متوقف خواهد شد.

بسیج هنرمندان باید سازمان جریان‌ساز هنر مردمی باشد

آیت‌الله کعبی در پایان گفت: انتظار این است که بسیج هنرمندان در یک افق جدید، خود را سازمان جریان‌ساز هنر مردمی در میدان ادراکی تعریف کند؛ مسئله را زودتر ببیند، روایت را ریشه‌دارتر بفهمد، هنرمند را سریع‌تر پیدا کند، شبکه را گسترده‌تر بسازد، اثر را خلاقانه‌تر تولید کند، آن را مؤثرتر به جامعه برساند، مردم را از مخاطب به کنشگر تبدیل کند و از هر تجربه برای مرحله بعد بیاموزد.

وی تأکید کرد: ما در جنگ ادراکی، بیش از آنکه به تولیدکننده بیشتر نیاز داشته باشیم، به جریان‌ساز بیشتر نیاز داریم و بسیج هنرمندان می‌تواند یکی از مهم‌ترین کانون‌های این جریان‌سازی باشد؛ به شرط آنکه هنر، مردم، شبکه و فرایند را در یک نظام واحد به یکدیگر پیوند بزنیم.

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