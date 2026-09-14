کتاب «مبانی الفکر السیاسی فی الإسلام» برای تبیین عقلانی ولایت فقیه تدوین شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مجتبی مصباح یزدی، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر فلسفه، و یکی از دو نویسنده کتاب «مبانی الفکر السیاسی فی الإسلام» در گفتگو با خبرگزاری ابنا به تشریح اهداف و ضرورت تدوین این اثر پرداخت.

وی اظهار داشت: این کتاب با هدف تبیین اندیشه سیاسی اسلام با توجه به مبانی فکری موجود در اسلام و برای توضیح نظام سیاسی اسلام تهیه شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصباح یزدی افزود: این اثر در راستای این ایده تدوین شده که اسلام به عنوان یک دین جامع، برای اداره جامعه دارای اندیشه و دستورالعمل سیاسی است و آموزه‌های اسلام تنها به زندگی فردی اختصاص ندارد.

وی با اشاره به ضرورت تبیین مبانی حکومت‌داری در اسلام گفت: باید روشن شود که اسلوب سیاسی اسلام در اداره جامعه به چه دلیل و بر چه اساسی استوار است و مبانی عقلانی و فکری آن در خود دین اسلام چیست.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: یکی از ارکان اصلی نظام سیاسی اسلام در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر(عج)، مسئله ولایت فقیه است و لازم است مبانی عقلانی و فکری این مسئله و ریشه‌های آن در آموزه‌های اسلامی به صورت دقیق تبیین شود.

وی با اشاره به جایگاه مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: با توجه به شأن و جایگاه مجلس خبرگان که دفاع از اصل ولایت فقیه به عنوان رکن اصلی جامعه سیاسی اسلامی را بر عهده دارد، لازم است این مباحث در آموزش‌های مرتبط با این حوزه و در گستره فهم سیاسی اسلام مورد استفاده قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصباح یزدی افزود: بر همین اساس پیشنهاد شده بود کتابی به عنوان یک منبع درسی برای کسانی که می‌خواهند در این زمینه زیر نظر مجلس خبرگان آموزش ببینند، تدوین شود تا مباحث به صورت منطقی، روشن و همراه با تبیین مبانی فکری آن ارائه شود.

وی با اشاره به نقش خود در تدوین این اثر گفت: این زحمت را دوستان کشیدند و ما نیز در خدمت آنها بودیم؛ البته بنده کمترین نقش را در تدوین این اثر داشتم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصباح یزدی در پایان ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله این اثر بتواند در تبیین مبانی اندیشه سیاسی اسلام و آموزش مباحث مرتبط با آن، مفید و مؤثر باشد.

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