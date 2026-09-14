به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ روزنامه عبری‌زبان هاآرتص گزارش داد که انتظار می‌رود یحیئل لایتر، سفیر اسرائیل در آمریکا، این هفته با ندا حماده، سفیر لبنان در واشنگتن، دیدار کند.

این دیدار در چارچوب تلاش آمریکا برای باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی میان اسرائیل و لبنان پس از بروز وقفه در این مسیر و به تعویق افتادن مذاکراتی که قرار بود در رم برگزار شود، انجام خواهد شد.

به نوشته هاآرتص، این دیدار پس از تعویق نشست برنامه‌ریزی‌شده میان هیئت‌های مذاکره‌کننده اسرائیل و لبنان در پایتخت ایتالیا صورت می‌گیرد؛ نشستی که قرار است ماه آینده برگزار شود و واشنگتن تلاش دارد مانع توقف کامل این روند شود.

این روزنامه همچنین نوشت اسرائیل از آنچه آمادگی نداشتن ارتش لبنان برای مقابله مستقیم با حزب‌الله در برخی مناطق مورد توافق برای آزمایش استقرار ارتش لبنان می‌داند، ناراضی است.

در مقابل، طرف لبنانی در شرایط کنونی تمایل چندانی برای ازسرگیری تماس‌ها نشان نمی‌دهد؛ موضوعی که در پی انفجارهای اسرائیل علیه شبکه تونل‌ها و تأسیسات زیرزمینی در ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان رخ داده است.

با این حال، یک منبع مطلع از جزئیات مذاکرات گفت دلیل اصلی تعویق مذاکرات رم تا ماه آینده، لجستیکی بوده و به محدودیت در برنامه زمانی شرکت‌کنندگان مربوط می‌شود؛ از جمله تعطیلات یهودیان در اسرائیل و آماده‌سازی‌ها برای نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

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