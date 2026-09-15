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قدردانی نبیه بری از ایران به‌خاطر حمایت‌ از لبنان

۲۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۸
کد مطلب: 1865787
قدردانی نبیه بری از ایران به‌خاطر حمایت‌ از لبنان

رئیس مجلس لبنان در تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران، ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی ایران به خاطر حمایت‌هایش از لبنان، گزارشی از وضعیت جاری در جنوب لبنان ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دوشنبه شب با نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان، به‌صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

در این تماس تلفنی، طرفین درباره تحولات منطقه‌ای و ضرورت تقویت هماهنگی‌ها بین کشورهای منطقه برای مقابله با سیطره‌طلبی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی علیه لبنان و سایر کشورهای منطقه گفت‌وگو کردند.

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اهتمام همیشگی ایران نسبت به حفظ حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان در برابر تعرضات رژیم نسل‌کش اسرائیل، بر حمایت کامل جمهوری اسلامی ایران از مقاومت عزتمندانه لبنان علیه اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

رئیس مجلس لبنان نیز ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی ایران به خاطر حمایت‌هایش از لبنان، گزارشی از وضعیت جاری در جنوب لبنان ارائه داد و با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، مسئولیت قانونی و اخلاقی جامعه جهانی و کشورهای اسلامی برای توقف قانون‌شکنی‌های رژیم اشغالگر و مواخذه و مجازات جنایتکاران را متذکر شد.

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