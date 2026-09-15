مرمت تخصصی درهای تاریخی و جدید حرم مطهر حضرت معصومه(س) + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجید امیری، در گفت و گویی خبری با بیان اینکه مرمت درهای حرم مطهر یک کار تخصصی است، اظهار داشت: مراحل مختلف کار از جمله لایه‌برداری، رنگ‌کاری و نجاری باید توسط افراد متخصص انجام شود تا عملیات مرمت با دقت لازم انجام گیرد.

امیری افزود: پس از انجام لایه‌برداری، درها با روغن وکیوم می‌شوند تا در درازمدت از ورود آفات به درها جلوگیری شود و چوب درها از این جهت مورد حفاظت قرار گیرد.

مدیر فنی مهندسی حرم مطهر حضرت معصومه(س) با اشاره به اهمیت این موضوع در درهای قرارگرفته در فضای بیرونی، خاطرنشان کرد: درهایی که در فضای بیرونی حرم مطهر هستند بیشتر در معرض شرایط محیطی قرار دارند و به همین دلیل انجام فرآیندهای تخصصی نگهداری و حفاظت درباره آنها اهمیت بیشتری دارد.

امیری ابراز داشت: با توجه به وجود منبت‌کاری‌ها و ظرافت‌های موجود در برخی از درها، عملیات لایه‌برداری، رنگ‌کاری و نجاری باید توسط افراد متخصص انجام شود تا به منبت‌ها و جزئیات درها آسیبی وارد نشود.

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