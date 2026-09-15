۵ راهکار قرآنی ترویج حجاب و عفاف در جامعه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین محمد اسماعیل خورشیدی طی سخنانی در محفل کرسی تلاوت فاطمی حرم بانوی کرامت اظهار داشت: در سوره آل عمران از آیات ۳۳ به بعد در خصوص راهکارهای قرآنی دعوت به عفاف و حجاب سخن به میان آمده است که در جامعه امروزی می توان از این راهکارها استفاده کرد.

وی افزود: یکی از ترفندها و حربه‌های دشمنان اسلام از گذشته تا کنون در کنار جنگ نظامی و اقتصادی، استحاله فرهنگی و سوق دادن جامعه به بی‌حیایی و بی‌عفتی بوده است و دشمنان امروزی ما نیز تلاش می‌کند جوانان را به این سمت سوق دهند.

سخنران حرم بانوی کرامت تأکید کرد: قرآن کریم برای چنین وضعیتی که در سعادت انسان دخیل است برنامه دارد و یکی از روش‌های قرآنی قبل از دعوت یا نهی مستقیم از یک مسأله این است که زمینه‌های آن را فراهم می‌کند؛ بنابراین در موضوع دعوت به حجاب و عفاف باید زمینه‌ها را فراهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: قرآن به دنبال اصلاح زمینه است و در قرآن راهکارهایی برای ترویج و دعوت به حجاب و عفاف بیان شده است.

خورشیدی یادآور شد: اولین راهکار قرآنی برای دعوت به حجاب و عفاف، روح والای مادران جامعه است و ابتدا باید مادران این روح والا را داشته باشند تا بتوانند دختران خود را با حجاب قرآنی تربیت کنند.

سخنران حرم بانوی کرامت در ادامه گفت: عامل اول ترویج عفت، روح والای مادر است و مادر باید از همان ابتدای امر متوجه این مسائل باشد و اگر مادر بی‌توجه باشد نمی‌توان از دختران چیزی فراتر انتظار داشت.

وی افزود: دومین عامل اصلاح عفاف و حجاب اصلاح محیط داخلی و پیرامونی خانه است و اگر محیط پاکیزه نباشد دختران به مشکل خواهند خورد.

خورشیدی سومین عامل ترویج حجاب و عفاف را ازدواج آسان دانست و تأکید کرد: خیلی از اقداماتی که در خصوص ازدواج انجام می شود به نوعی سختگیری های بی مورد است که هیچگونه ارتباطی با سنت های الهی ندارد.

وی با بیان اینکه راهکار چهارم، معرفی الگو به جوانان است، افزود: خداوند در قرآن حضرت مریم سلام الله علیها را به عنوان الگو معرفی کرده است و می فرماید این بانو چون دارای عفاف و پاکدامنی بود به این مقام رسید.

خورشیدی خاطرنشان کرد: پنجمین روش نیز اصلاح عقیدتی و رفتاری است و والدین باید از همان ابتدا آموزش عقائد را نسبت به فرزندان خود جدی بگیرند و احکام و شرائع اسلامی را آموزش دهند.