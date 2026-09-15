۲ هزار کشته و زخمی در صفوف مزدوران سعودی در ساحل غربی یمن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی نیروهای وابسته به عربستان سعودی در یمن از تلفات سنگین این نیروها در جریان درگیری‌های اخیر در ساحل غربی این کشور خبر داد.

به گزارش رسانه‌های منطقه‌ای، صادق دوید، سخنگوی نیروهای «مقاومت ملی» تحت فرماندهی طارق صالح، اعلام کرده است که در جریان درگیری‌های اخیر در جبهه ساحل غربی، حدود ۲ هزار نفر از نیروهای این گروه کشته یا زخمی شده‌اند.

وی با اشاره به شدت درگیری‌ها گفت که نیروهای تحت امر طارق صالح در جریان عملیات و هنگام عقب‌نشینی، هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته‌اند و تلفات سنگینی متحمل شده‌اند.

دوید همچنین از حملات گسترده موشکی و پهپادی به مواضع نیروهای تحت فرماندهی طارق صالح خبر داد. بر اساس اظهارات وی، طی یک بازه یک‌ماهه، مناطق ساحل غربی یمن با ۱۳۰ موشک بالستیک، ۱۴۵ پهپاد انتحاری و ۱۵ قایق انفجاری هدف قرار گرفته‌اند.

به گفته این مقام نظامی، ۱۸ پهپاد نیز برای هدف قرار دادن طارق صالح در محل فرماندهی و محل اقامت وی به کار گرفته شده و مواضع دیگری که احتمال حضور او در آنها وجود داشته نیز هدف حمله قرار گرفته‌اند.

درگیری‌های اخیر در ساحل غربی یمن، به‌ویژه در مناطق نزدیک به باب‌المندب، در حالی تشدید شده است که نیروهای تحت فرماندهی طارق صالح از سال‌ها پیش در این منطقه مستقر هستند و از سوی امارات و عربستان حمایت می‌شوند.

.

..........................

پایان پیام