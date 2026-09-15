شهادت یکی از فرماندهان حماس در شمال غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد البطش یکی از فرماندهان گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خودرویی در خیابان «الصفطاوی» واقع در شمال شهر غزه (غرب جبالیا) به شهادت رسید.

برخی گزارش ها حاکی است سه عضو دیگر حماس نیز در حملات بامداد سه شنبه به شهادت رسیدند.

اورشلیم پست نیز مدعی شد که در حملات اسرائیل یکی دیگر از اعضای حماس در خان یونس ترور شده است.

پهپادهای ارتش رژیم صهیونیستی بامداد دوشنبه نیز یک خودروی غیرنظامی را در نزدیکی میدان کارفور در محله تل الهوی در جنوب شهر غزه هدف قرار دادند که بر اثر آن ۲ فلسطینی شهید و ۱۳ نفر زخمی شدند.

شاهدان عینی گفتند که یک فروند پهپاد رژیم صهیونیستی حداقل ۲ موشک به یک خودروی غیرنظامی شلیک کرد که منجر به شهادت ۲ سرنشین آن و زخمی شدن چندین رهگذر شد.

بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین در غزه، تا روز شنبه، نقض توافق آتش بس از سوی رژیم اسرائیل منجر به شهادت ۱۳۶۹ فلسطینی و زخمی شدن ۴۶۲۷ نفر دیگر شده است.

از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) بیش از ۷۳ هزار فلسطینی، شهید و بیش از ۲۷۴ هزار نفر، زخمی شده‌اند و همچنین، حدود ۹۰ درصد از زیرساخت‌ها در این منطقه تخریب شده است.

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