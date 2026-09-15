به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین جلسه کمیته علمی همایش بین‌المللی «حضرت امامه (سلام‌الله‌علیها)» با حضور رئیس مجتمع، معاون پژوهش، اعضای هیئت علمی، مدیران گروه‌های علمی ـ تربیتی تاریخ و مدیران مدارس در مجتمع آموزش عالی بنت‌الهدی برگزار گردید.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهایی در این نشست بر ضرورت بازخوانی و معرفی نقش بانوان برجسته و اثرگذار در تاریخ اسلام تأکید کرد و برگزاری و تداوم سلسله‌همایش‌های تخصصی در این زمینه را زمینه‌ساز تولید آثار علمی و پژوهشی معتبر دانست.

وی در این جلسه، ضمن تبیین ضرورت و اهمیت بازخوانی نقش بانوان برجسته و اثرگذار در تاریخ اسلام، اظهار داشت: شناسایی، بازشناسی و معرفی جامع بانوان الگو در قالب همایش‌های تخصصی و علمی، زمینه‌ساز تدوین مراجع معتبر و متقن پژوهشی خواهد بود تا جامعه علمی بتواند با تولید مقالات وزین و پژوهش‌های اصیل، زوایای گوناگون حیات این الگوهای والامقام را تبیین کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهایی همچنین تدوین محورهای همایش بر اساس حوزه‌های دانشی متنوع را ضروری دانست و بر بهره‌گیری از رویکردهای قرآنی، حدیثی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی در واکاوی ابعاد شخصیتی حضرت امامه(سلام‌الله‌علیها) تأکید کرد.

در ادامه این جلسه، اعضای هیئت علمی و مدیران گروه‌ها و مدارس عالی به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادها و نقطه‌نظرات تخصصی خود درباره تعیین محورهای تفصیلی و برنامه‌ریزی‌های اجرایی و علمی این همایش پرداختند.

در پایان این نشست نیز احکام اعضای کمیته علمی همایش از سوی ریاست مجتمع آموزش عالی بنت‌الهدی به اعضای این کمیته تقدیم شد.

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