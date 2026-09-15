https://fa.abna24.com/xkS7x۲۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹ کد مطلب 1865847 اخبار نهادهای دینی و اهل بیتی ع آستان حضرت عبدالعظیم(ع) صفحه اصلی اخبار نهادهای دینی و اهل بیتی ع آستان حضرت عبدالعظیم(ع) ویدیو | گلآرایی ضریح حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹ کد مطلب: 1865847 همزمان با ایام ولادت سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ضریح ان بزرگوار توسط خادمان حرم گلآرایی شد. برچسبها حرم حضرت عبدالعظیم گلآرایی اهل بیت(ع) اخبار مرتبط گزارش تصویری/ حضور خادمین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) در بیمارستان فیروزآبادی کشورهای اسلامی اختلافات را کنار بگذارند عکس خبری/ نشست خبری اعلام برنامههای هفته بزرگداشت میلاد باسعادت حضرت عبدالعظیم(ع) برگزاری وبینار بینالمللی «سیدالکریم(ع)؛ جهاد در عرصه اختناق و راهبرد صیانت از هویت شیعی» ویدیو | حضرت عبدالعظیم؛ الگوی دانش، معنویت و جهاد تصاویر | اجتماع خادمان آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)
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