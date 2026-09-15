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ویدیو | گل‌آرایی ضریح حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

۲۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹
کد مطلب: 1865847
ویدیو | گل‌آرایی ضریح حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

همزمان با ایام ولادت سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ضریح ان بزرگوار توسط خادمان حرم گل‌آرایی شد.

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