به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شناخت ابعاد شخصیتی و فکری شهید سید حسن نصرالله صرفاً در قامت یک رهبر سیاسی و نظامی برجسته محدود نمی‌شود؛ بلکه لایه‌های زیرین تصمیم‌گیری‌ها، خطابات و مواضع راهبردی ایشان، ریشه در یک منظومه معرفتی، اخلاقی و عرفانی عمیق دارد. با تحلیل محتوایی و روش‌مند خطابات دهه نخست محرم ۱۴۴۶ هـ.ق (تیرماه ۱۴۰۳ هـ.ش)، این پژوهش بر آن است تا با رویکردی تحلیلی–اجتهادی، هندسه معرفتی «عرفان حماسی» را در بیانات ایشان واکاوی کرده و نشان دهد چگونه مفاهیم توحیدی، سلوکی و قرآنی در متن مبارزه و حیات اجتماعی عینیت می‌یابند.

درآمدی بر تبارشناسی عرفان حماسی

یکی از آسیب‌های جدی در تاریخ تفکر اسلامی، دوگانه‌سازی میان «سیر و سلوک باطنی» و «حضور فعال اجتماعی و جهادی» بوده است. در سنت‌های زاهدانه و صوفیانه متأخر، گاه عرفان به عزلت‌گزینی، فردگرایی محض و بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت امت اسلامی فروکاسته شده است. در نقطه مقابل، مکتب فکری برآمده از عاشورا و احیاشده در دوران معاصر، «عرفان حماسی» را صورت‌بندی می‌کند؛ سنتی که در آن، میدان جهاد فی‌سبیل‌الله برترین بستر برای شهود توحیدی، تزکیه نفس، انقطاع از ماسوی‌الله و وصول به مقام فنا و بقای بالله تلقی می‌گردد. خطابات شهید سید حسن نصرالله در محرم ۱۴۴۶ هـ.ق نمونه‌ای عینی و تام از این پیوند وثیق میان توحید نظری، اخلاق عملی و حماسه سیاسی است.

۱. بازتعریف هستی‌شناختی دنیا؛ اصالت بندگی در دار عمل

در نظام فکری شهید نصرالله، مواجهه با دنیا مبتنی بر رویکرد توحیدی و قرآنی است؛ دنیا نه مطلوبیت ذاتی دارد و نه شرّ مطلق است، بلکه حقیقت آن در «مزرعه آخرت» و بستر تحقق خلافت الهی انسان خلاصه می‌شود.

تبیین متنی و مستند: ایشان با تبیین ماهیت گذرا و ابزاری جهان ماده تصریح می‌کند:

«قرآن و دعا می‌خوانیم؛ و خداوند سبحان و متعال را بندگی می‌کنیم؛ این دنیا سرای عبادت است؛ سرای کار و عمل است زیرا در آخرت فرصتی نیست.» (متن سخنرانی شب نهم محرم، ص ۸ و ص ۱۱)

تحلیل اجتهادی: این رویکرد دقیقاً منطبق بر کلام علوی در نهج‌البلاغه است که دنیا را «مَتْجَرُ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ» (تجارت‌خانه اولیای الهی) معرفی می‌نماید. نصرالله ارزش هر پدیده‌ای در نشئه ماده را منوط به میزان کارکرد آن در تقرب الی‌الله می‌داند. در چنین افقی، زندگی دنیوی صرفاً فرصتی محدود برای انباشت توشه ابدی است.

راهکار عملی خروج از حجاب غفلت: ایشان سلوک معنوی را نیازمند پیوند روزمره با کلام وحی دانسته و دستورالعملی عینی برای مهار حب دنیا و صیقل روحی ارائه می‌دهد:

«روزانه سه چهار آیه بخوانی کافیست… دو آیه که به قیامت، حوادث قیامت و ترس‌های قیامت [اشاره دارد]…» (متن سخنرانی شب نهم محرم، ص ۲۰)

تحلیل این توصیه نشان می‌دهد که در دیدگاه ایشان، «ذکر الموت» و تأمل مستمر در مواقف قیامت، پادزهر اساسی دنیازدگی، عافیت‌طلبی و سستی در انجام تکالیف الهی است.

۲. توحید افعالی در تلاقی «طلب حیات» و «عشق به شهادت»

یکی از پیچیده‌ترین مسائل در فلسفه اخلاق و عرفان، تبیین نسبت میان «حفظ جان و میل به بقا» با «استقبال از مرگ سرخ و شهادت» است. شهید نصرالله با تکیه بر معرفت توحیدی، این تعارض ظاهری را به زیباترین شکل حل می‌کند.

تبیین متنی و مستند: ایشان ضمن اشاره به روایات نهی از تمنی بی‌مورد مرگ، طلب طول عمر را با نیت افزایش طاعت تبیین نموده (شب نهم، ص ۹) و هم‌زمان فرهنگ شهادت را کمال سیر انسانی معرفی می‌کند:

«فرهنگ شهادت؛ علاقه و عشق به شهادت… این فرهنگ ماست؛ این فرهنگ پیامبر، رسول، ائمه و اولیای صالح است. آنها در دعا از خداوند تقاضا می‌کردند که خداوند شهادت را به آنان روزی دهد… دعای انسان برای طول عمر خود با دعایش برای اینکه خداوند شهادت را روزی او کند، منافات و تضاد ندارد.» (متن سخنرانی شب عاشورا، ص ۱۸)

تحلیل اجتهادی: در این نگرش، حیات دنیوی فی‌نفسه موضوعیت ندارد، بلکه ظرف تحقق اراده الهی است؛ بنابراین سالک مجاهد از سویی طالب بقاست تا دایره خدمت و عبودیت خود را گسترش دهد، و از سوی دیگر چون مرگ را قطعی می‌داند، مشتاق است که انتقال او از نشئه دنیا به عالم بقا، در برترین صورت ممکن یعنی «شهادت فی‌سبیل‌الله» واقع شود. بدین ترتیب، شهادت‌طلبی نه یک انگیزه انتحاری یا ناشی از بن‌بست زیستی، بلکه اوج عقلانیت توحیدی و تبدیل یک امر حتمی (مرگ طبیعی) به عالی‌ترین تجارت معنوی با پروردگار است:

«اگر ما در جبهه‌ای هستیم که شهادت در آن، پیروزی‌های بزرگی خواهد ساخت… پس به مرگ وقعی نمی‌نهیم.» (متن سخنرانی شب اول محرم، ص ۱۹)

۳. مقام رضا و صبر جمیل؛ روان‌شناسی معنوی مقاومت

در منظومه سلوکی، «صبر» کفِ فضائل و «رضا» از عالی‌ترین مقامات اهل یقین است. شهید نصرالله ایستادگی مجاهدان و خانواده‌های آنان را از مرتبه یک مقاومت فیزیکی یا انفعال روانی فراتر برده و آن را در قالب مکتب تسلیم و خشنودی از قضای الهی بازتولید می‌کند.

تبیین متنی و مستند: ایشان با الگوگیری از خطبه‌ها و کلمات کاروان اسرای کربلا به‌ویژه حضرت زینب کبری (س)، صبر عاشورایی را این‌گونه تقریر می‌کند:

«ما بر بلای او صبر می‌کنیم و او پاداش صابران و نیکوکاران را به ما میدهد.» (متن سخنرانی شب عاشورا، ص ۱۹)

تحلیل اجتهادی: در این تحلیل، بلا نه نشانه‌ی قهر یا رهاشدگی از سوی خداوند، بلکه کوره آزمون و صیقل‌دهنده گوهر وجودی انسان مؤمن است («البلاء للولاء»). هنگامی که مجاهد به این باور برسد که حوادث میدان در مرئی و مسمع حق‌تعالی جریان دارد، تلخی مصیبت به شیرینی رضا تبدیل می‌شود. نصرالله پایداری خانواده‌های شهدا و رزمندگان را برآمده از همین «سکینه الهی» می‌داند که مستمراً در ادعیه خود نزول آن را بر قلوب داغ‌دیده مسئلت می‌نماید (شب نهم، ص ۷).

۴. معرفت‌شناسی موانع حق؛ عصبیت و کبر به‌مثابه حجاب‌های ظلمانی

شهید نصرالله در تبیین انحرافات تاریخی و معاصر، رویکردی آسیب‌شناسانه و مبتنی بر اخلاق معرفتی اتخاذ می‌کند. ایشان ریشه اصلی دشمنی با جبهه حق را نه در ضعف براهین عقلانی، بلکه در رذایل اخلاقی جستجو می‌کند.

تبیین متنی و مستند: ایشان با ارجاع به آیات سوره مبارکه بقره (آیات ۸۹، ۹۱ و ۱۰۹) در خصوص رفتارشناسی مخالفان پیامبر خاتم (ص) توضیح می‌دهد که علم و شناخت وجود داشت، اما کبر و تعصب مانع تسلیم شد (شب سوم محرم، ص ۱۱–۱۶) و سپس اصل تخطی‌ناپذیر حقیقت‌محوری را بیان می‌دارد:

«چه افزایشی در عمر را برایم به بار آورد یا مرا در معرض خطر مرگ، قتل و شهادت قرار دهد، من باید پیرو و یاور حق باشم.» (متن سخنرانی شب سوم محرم، ص ۲۰)

تحلیل اجتهادی: این بخش از سخنان ایشان بیانگر قاعده معرفتی مهمی است: «حجاب‌های نفسانی مانع رؤیت حقیقت‌اند». عصبیت قومی، حزبی یا قبیله‌ای و منفعت‌طلبی شخصی، چشم عقل را کور می‌سازد. از این‌رو، مجاهد فی‌سبیل‌الله پیش از آنکه در میدان نظامی پیکار کند، باید در میدان جهاد اکبر، بتِ عصبیت و خودپرستی را در درون خویش بشکند تا بتواند فارغ از عواقب مادی و محاسبات سود و زیان شخصی، در مدار حق پایدار بماند.

۵. توحید در فلسفه تاریخ؛ یقین به سنن الهی و حتمیت نصرت

عالی‌ترین قله عرفان حماسی نصرالله، نگرش توحیدی ایشان به فرآیندهای تاریخی و تحولات ژئوپلیتیک است. در این دیدگاه، تاریخ جولانگاه تصادف یا صِرف معادلات قدرت‌های مادی نیست، بلکه بستر تحقق سنن لایتغیر الهی است.

تبیین متنی و مستند: ایشان با تکیه بر آیات آغازین سوره اسراء و بهره‌گیری از آراء تفسیری علامه طباطبایی در المیزان تأکید می‌ورزد:

«ما وعده‌ی قرآنی برای زوال این رژیم داریم… نابودی اسرائیل، وعده‌ای الهی در قرآن [است].» (متن سخنرانی شب عاشورا، ص ۱۱–۱۵)

تحلیل اجتهادی: این موضع، ترجمان عینی «توحید افعالی» در عرصه سیاست بین‌الملل است. شهید نصرالله اسباب ظاهری، ابزار نظامی و محاسبات زمینی را انکار نمی‌کند، اما فاعلیت نهایی را از آنِ اراده بالغه الهی می‌داند که از طریق مجاهدت مؤمنان («قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ») تحقق می‌یابد. این یقین قرآنی، یأس، فرسودگی و ترس از هیمنه دشمن را در دل رزمندگان مضمحل ساخته و آرامشی پایدار و خدشه‌ناپذیر به جبهه مقاومت تزریق می‌کند.

نتیجه‌گیری

تحلیل و واکاوی بیانات شهید سید حسن نصرالله در محرم ۱۴۴۶ هـ.ق اثبات می‌کند که قدرت راهبری، صلابت میدانی و نفوذ کلام ایشان، محصول مستقیم یک منظومه معرفتی منسجم است که می‌توان آن را «عرفان حماسی عاشورایی» نامید. مؤلفه‌های کلیدی این مکتب عبارتند از:

۱. نگاه ابزاری و زاهدانه به دنیا توأم با بهره‌گیری حداکثری از آن برای عبودیت و خدمت به خلق؛

۲. رفع تعارض میان حیات و شهادت در بستر توحید افعالی و انتخاب آگاهانه لقاءالله؛

۳. تحول صبر از انفعال به مقام رضا و آرامش باطنی در برابر سنگین‌ترین ابتلائات؛

۴. تزکیه نفس از اسارت عصبیت‌ها به عنوان شرط بنیادین درک و نصرت حقیقت؛

۵. یقین به حاکمیت سنن الهی بر تاریخ و حتمیت تحقق وعده‌های قرآنی.

این منظومه نشان می‌دهد که عرفان ناب اسلامی، نه‌تنها نسبتی با رخوت و عقب‌نشینی ندارد، بلکه موتور محرک تمدن‌سازی، پایداری در برابر طاغوت و تحقق عینی حاکمیت ارزش‌های توحیدی در جهان معاصر است.

حسن عبدی‌پور،استاد تاریخ و تمدن

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