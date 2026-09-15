مرکز نور ظرفیت تبدیل شدن به مرجع جهانی محتوای اسلامی را دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از ابرچالش‌های کشور در حوزه علوم انسانی و آسیب دیدن باورهای بنیادین قرار دارد، گفت: تولید «خوراک فکری سالم» و بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، می‌تواند در صیانت از باورهای اصیل فرهنگی و پاسخگویی به نیازهای فکری نسل جوان در ایران و جهان نقش‌آفرین باشد.

دکتر سیدمهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امروز سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه در جریان بازدید از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نور) در قم، با تقدیر از فعالیت‌های این مرکز اظهار کرد: توجه به مسائل کشور در سال‌های اخیر بیشتر معطوف به حوزه‌های فنی و مهندسی بوده، در حالی که بسیاری از ابرچالش‌های کشور اساساً ماهیتی انسانی و اجتماعی دارند و ریشه آنها را باید در لایه‌های عمیق‌تر باورها و نگرش‌های جامعه جست‌وجو کرد.

وی با اشاره به تجربه خود در مدیریت دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: مسائلی همچون بحران آب، انرژی و محیط زیست، اگرچه در ظاهر فنی و مهندسی به نظر می‌رسند، اما با بررسی لایه‌ای علت و معلولی آنها مشخص می‌شود که رفتارهای انسانی و اجتماعی در شکل‌گیری این مسائل نقش اساسی دارند و در نهایت، باورها و نگرش‌های بنیادین در عمیق‌ترین لایه این زنجیره قرار گرفته‌اند؛ از این رو، آسیب دیدن باورهای اساسی می‌تواند منشأ شکل‌گیری بسیاری از بحران‌های اجتماعی و فرهنگی باشد.

مرکز نور؛ پشتوانه محتوایی برای صیانت از باورهای اصیل

معاون پژوهشی وزارت علوم با ابراز نگرانی نسبت به آسیب دیدن میراث فرهنگی و تمدنی ایران گفت: برای کشوری مانند ایران که از فرهنگی غنی، اسلامی و قرآنی برخوردار است، حفظ و تقویت این میراث اهمیت ویژه‌ای دارد و هرگونه هجمه به باورهای بنیادین می‌تواند آثار گسترده‌ای بر جامعه داشته باشد.

ابطحی ادامه داد: بازدید از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و آشنایی نزدیک با فعالیت‌های آن، تا حد زیادی این دغدغه را کاهش داد؛ چراکه این مرکز در دهه‌های گذشته با نگاهی عمیق، راهبردی و دوراندیشانه پایه‌گذاری شده و امروز توانسته است در حوزه تولید، ساماندهی و ارائه محتوای علوم اسلامی و انسانی نقش مؤثری ایفا کند.

وی تأمین محتوای علمی و معتبر را در کنار استفاده صحیح و به‌موقع از فناوری‌های نوین، از مهم‌ترین ظرفیت‌های مرکز نور دانست و گفت: بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای دسترسی و پاسخگویی دقیق به نیازهای علمی و معرفتی، می‌تواند نه‌تنها در حوزه‌های حوزوی و علوم اسلامی تحول‌آفرین باشد، بلکه بر افکار عمومی و باورهای جامعه نیز اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد.

«غذای سالم فکری»؛ راه مقابله با هجمه به هویت فرهنگی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به تغییر شیوه‌های مواجهه دشمنان با جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: هرگاه ملت ایران در یک عرصه به مقاومت و تاب‌آوری دست پیدا می‌کند، جبهه مقابل مسیر فشار خود را تغییر می‌دهد؛ اگر در حوزه دفاعی با اقتدار ایستادگی شود، فشارها به سمت تحریم‌های اقتصادی می‌رود و اگر در برابر فشارهای اقتصادی نیز مقاومت شکل بگیرد، هجمه‌ها متوجه هویت، ریشه‌های فرهنگی و باورهای اصیل جامعه خواهد شد.

وی تأکید کرد: برای مقابله با این تهدید در عرصه باورها و ریشه‌های فرهنگی و تمدنی، باید «غذای سالم فکری» در اختیار جامعه قرار گیرد و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی از جمله مجموعه‌هایی است که این رسالت را با جدیت دنبال می‌کند.

افزایش تقاضای جهانی برای محتوای فرهنگی و معرفتی

معاون پژوهشی وزارت علوم در ادامه با اشاره به ظرفیت بین‌المللی تولیدات فرهنگی و معرفتی ایران گفت: ایستادگی ملت ایران در برابر نظام سلطه، زمینه‌ای ایجاد کرده است که علاقه و تقاضای نسل جوان در نقاط مختلف جهان برای آشنایی با محتوای اصیل فرهنگی و مفاهیم انسانی افزایش یابد.

ابطحی افزود: جوانان در سراسر جهان به‌طور طبیعی به دنبال عدالت، حقیقت و مفاهیم والای انسانی هستند و نسبت به برخی استانداردها و الگوهای فرهنگی غرب واکنش منفی دارند، اما اگر محتوای سالم، دقیق و متناسب در اختیار آنان قرار نگیرد، ممکن است در مسیرهای انحرافی قرار گیرند و حتی جذب جریان‌های افراطی و الحادی شوند.

وی تصریح کرد: از این منظر، تولید و عرضه محتوای معتبر اسلامی و انسانی، صرفاً یک فعالیت علمی داخلی نیست، بلکه می‌تواند به یک مأموریت فرهنگی و تمدنی در سطح بین‌المللی تبدیل شود.

آمادگی وزارت علوم برای حمایت از فعالیت‌های مرکز نور

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده فعالیت‌های مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی گفت: بی‌تردید این مرکز در آینده نزدیک می‌تواند مخاطبان گسترده‌ای در میان جوانان حقیقت‌جو، به‌ویژه در کشورهای غربی، پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خود را موظف می‌داند با تمام توان در مسیر تقویت فعالیت‌های این مرکز، توسعه شبکه‌های علمی و کمک به معرفی و ترویج آثار و دستاوردهای آن گام بردارد و زمینه شتاب‌بخشی به موفقیت‌های این مجموعه را فراهم کند.

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