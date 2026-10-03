خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش‌های قبلی این نوشته، موضوع «خدمت به محرومان»، «تسلط بر موضوعات امنیتی و نظامی»، «مدیریت راهبردی جبهه مقاومت»، «احاطه به دانش‌های روز» و «نوآوری‌های فقهی و اصولی» در سیره و سلوک آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بیان شد، در این نوشته، برخی از توصیه‌های ایشان در موضوعات فردی، خانوادگی و اجتماعی بیان می‌شود.

ادب نسبت به ائمه معصومین (ع)

احترام و ادب ویژه آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، نسبت به اهل‌بیت(ع) از ویژگی‌های شاخص ایشان است، به‌گونه‌ای که برخی از شاگردان ایشان درباره آن می‌گویند: «ادب ایشان نسبت به اهل‌بیت(ع) خاص است، به‌عنوان نمونه، در قرائت روایات هر بار که نام مبارک امام معصوم(ع) تکرار می‌شد، ایشان مقید به ذکر عباراتی همچون «صلوات الله و سلامه علیه» بودند. ممکن بود در یک روایت، چند بار نام مبارک امام یا ضمیری که به ایشان برمی‌گردد، تکرار شود و استاد هم هر بار از قید «صلوات الله و سلامه علیه» استفاده می‌کردند. این دقت و تعبد در احترام به ساحت اهل‌بیت(ع) در پیام‌ها و نوشته‌های ایشان نیز مشهود است»

برخی از شاگردان ایشان می‌گویند: «ایشان بر ضرورت ایجاد انس و ارتباط قلبی با تمام اهل‌بیت(ع) تأکید دارند و توصیه می‌کردند که نباید نسبت به برخی از معصومین(ع) غفلت ورزید، مثلاً پیشنهاد می‌دادند که بخشی از اعمال عبادی پس از نماز را به امام جواد(ع) هدیه کنیم تا این ارتباط معنوی برقرار شود»

انجام اعمال به نیابت از اهل‌بیت(ع)

یکی از شاگردان ایشان که بیش از ۲۰ سال در جلسات ایشان شرکت داشته‌اند، درباره توصیه‌های ایشان در امور معنوی می‌گویند: «می‌گفتند: عملی را که انجام می‌دهید، بلافاصله بعد از عمل‌کردن و تا قبل از اینکه خراب شود، کادوپیچش کنید و مثلاً آن را هدیه بدهید به رسول خدا(ص). به واسطه‌ای این هدیه‌ای که ما می‌دهیم یک چیزی (ثوابی) به ما می‌دهند، بعد دوباره آن را کادوپیچ کنید و هدیه کنید به رسول خدا(ص) که به‌واسطه آن دوباره یک چیزی به ما می‌دهند، مجدداً آن را کادوپیچ کنید و... این باعث می‌شود که عمل ما بی‌نهایت شود»

از دیگر جلوه‌های این سلوک رفتاری آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای می‌توان به توصیه ایشان برای نام‌گذاری فرزندان، قبل از تولد و در دوران بارداری اشاره کرد: «زود اسمش را بگذارید و بسپاریدش به صاحب اسمش، این کار را هم به نیت چند معصوم انجام دهید، مثلاً اگر محمد بگذارید به نیت چهار معصوم بگذارید و اگر حسن می‌گذارید به نیت دو معصوم»

همچنین در توصیه دیگری فرمودند: «به نیابت از بچه‌هایی که هنوز بزرگ نشده‌اند، اعمال انجام دهید، مثلاً نماز شب را به نیابت از کودکتان بخوانید، این کار روی او اثر می‌گذارد.»

توجه به زبان فارسی

از ویژگی‌های آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، توجه به زبان فارسی در گفتگوها و مکالمات است، یکی از شاگردان ایشان درباره این ویژگی ایشان می‌گوید: «ایشان اصرار بر فارسی‌گویی و پرهیز از واژگان بیگانه داشت. مثلاً به‌جای آدرس می‌گفت «نشانی»، به‌جای رفرنس می‌گفت «ارجاع»، و به‌جای کنفرانس نیز می‌گفت «ارائه».» برخی از شاگردان قدیمی ایشان نیز درباره این خصوصیات ایشان می‌گفتند: «آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به‌شدت روی این قضیه که فرهنگ ایرانی - اسلامی رعایت شود، حساس‌اند، و اینکه کلمات ایرانی - اسلامی باشند، خیلی حساس! اگر مثلاً ما می‌گفتیم کلاس کی هست؟ می‌گفتند: «کلاس مال لندن است، بگویید درس!»، کلاس که دیگر خیلی عادی است، یعنی در این حد که در این هم شبیه آقا هستند.»

منابع:

گفتگو با حجت‌الاسلام رفیعی، از اساتید حوزه علمیه قم و از شاگردان آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

گفتگو با حجت‌الاسلام رضا علی‌آبادی، از شاگردان آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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