توافق مکه پیامی برای جهان اسلام است و آثار مثبتی خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه گفت: توافق دفاعی مشترک مکه پیامی برای جهان اسلام است و آثار مثبت آن در آینده نمایان خواهد شد.

رئیس‌جمهور ترکیه که در استان سامسون در شمال این کشور به پرسش‌های جوانان پاسخ می‌داد، اظهار داشت: عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در کنار یکدیگر گام برداشته‌اند تا پیامی به جهان اسلام ارسال کنند.

وی افزود: این اقدام موجب پیشرفت‌های مثبتی شده است و ما در این مسیر موفق خواهیم شد.

در ادامه از اردوغان درباره این موضوع پرسیده شد که جهان بزرگ‌تر از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است. رئیس‌جمهور ترکیه نیز در پاسخ تأکید کرد که همچنان به دفاع از ایجاد جهانی عادلانه ادامه خواهد داد.

اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود درباره تحولات خاورمیانه گفت: ما آنچه را در تنگه هرمز در حال وقوع است، با دقت زیر نظر داریم و مشکلات جدی نه‌تنها در هرمز، بلکه در بخش‌های مختلف خلیج فارس وجود دارد.

وی تأکید کرد: موضع ترکیه این است که مشکلات پیش روی جهان اسلام باید هرچه سریع‌تر حل‌وفصل شود و ترکیه نیز برای تحقق این هدف، نقش خود را ایفا می‌کند.

رئیس‌جمهور ترکیه خاطرنشان کرد: نمی‌توان این مسئله را موضوعی معمولی و کم‌اهمیت تلقی کرد، زیرا مردم انتظارات بسیار زیادی از ترکیه دارند.

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