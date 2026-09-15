دیدار وزیر امور داخله طالبان با سفیر چین به مناسبت پایان مأموریت وی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سراج‌الدین حقانی، وزیر امور داخله حکومت طالبان، به مناسبت پایان مأموریت سفیر جمهوری خلق چین در کابل، با ژائو شنگ دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس اعلام مفتی عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان در صفحه ایکس، در این دیدار که در کابل برگزار شد، وزیر امور داخله دوره مأموریت ژائو شنگ را به‌عنوان سفیر چین در افغانستان مؤثر و سازنده ارزیابی کرد.

وی نقش سفیر چین را در تقویت روابط دوجانبه میان افغانستان و چین مثبت و قابل تقدیر دانست و از تلاش‌های وی در این زمینه قدردانی کرد.

ژائو شنگ نیز ضمن ابراز سپاس از همکاری‌های سرپرست وزارت امور داخله در طول مدت مأموریت خود در افغانستان، روابط تاریخی دو کشور را مهم و ریشه‌دار خواند.

وی ابراز امیدواری کرد که روابط و همکاری‌های دوجانبه میان افغانستان و چین در زمینه‌های مختلف بیش از پیش گسترش یابد و سطح تعاملات دو کشور افزایش پیدا کند.

این دیدار در شرایطی برگزار شد که سفیر چین مأموریت رسمی خود در افغانستان را به پایان می‌رساند. مقامات دو طرف بر اهمیت تداوم گفت‌وگوها و همکاری‌های متقابل تأکید کردند و ابراز امیدواری نمودند که روابط دوستانه و سازنده میان کابل و پکن در آینده نیز حفظ و تقویت شود.

سخنگوی وزارت امور داخله با انتشار تصاویر این دیدار، آن را گامی در جهت تحکیم روابط دیپلماتیک دو کشور توصیف کرد.

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