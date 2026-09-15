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برگزاری نشست «نوآوری‌های امام شهید ناظر به بایسته‌های سیاست بین‌الملل»

۲۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۷
کد مطلب: 1865868
برگزاری نشست «نوآوری‌های امام شهید ناظر به بایسته‌های سیاست بین‌الملل»

نشست علمی «نوآوری‌های امام شهید ناظر به بایسته‌های سیاست بین‌الملل» به همت گروه علمی فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در دویست‌وهشتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسلامی ، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی سوادی به بررسی نوآوری‌های امام شهید در ارتباط با بایسته‌های سیاست بین‌الملل می‌پردازد.

این نشست روز سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند به صورت مجازی در این جلسه علمی حضور یابند.

این برنامه از طریق درگاه جلسات مجمع عالی حکمت اسلامی به نشانی vc2.hekmateislami.com/rooms در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

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برگزاری نشست «نوآوری‌های امام شهید ناظر به بایسته‌های سیاست بین‌الملل»

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