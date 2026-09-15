به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در دویست‌وهشتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسلامی ، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی سوادی به بررسی نوآوری‌های امام شهید در ارتباط با بایسته‌های سیاست بین‌الملل می‌پردازد.

این نشست روز سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند به صورت مجازی در این جلسه علمی حضور یابند.

این برنامه از طریق درگاه جلسات مجمع عالی حکمت اسلامی به نشانی vc2.hekmateislami.com/rooms در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

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