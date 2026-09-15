به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرِ بریده‌شده یک خوک، به آتش کشیدن قرآن، هشدار درباره ایجاد «شهرهای شریعت» و ادعای «اسلامی‌سازی»؛ در ایالت تگزاس آمریکا اتفاقات فوق‌العاده و بی‌سابقه‌ای در حال رخ دادن است؛ جایی که اسلام به یکی از جنجالی‌ترین میدان‌های نبرد سیاسی تبدیل شده است.

در دسامبر ۲۰۲۵، «جیک لنگ» از فعالان راست افراطی، در برابر مرکز اسلامی پانو شرقی (EPIC) — یکی از سرشناس‌ترین مساجد آمریکا و محل فعالیت «یاسر قاضی» عالِم سرشناس اسلامی — حاضر شد، در حالی که سرِ بریده‌شده یک خوک را که نسخه‌ای از قرآن درون آن چپانده شده بود، با خود حمل می‌کرد.

اما آنچه در برابر این مرکز اسلامی رخ داد، تنها عریان‌ترین و زشت‌ترین جلوه از نبردی بسیار گسترده‌تر در سراسر تگزاس است. ۲۵ سال پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، ایالت تگزاس به عنوان یکی از اصلی‌ترین خطوط مقدم نبرد بر سر اسلام در آمریکا ظاهر شده است. تگزاس هم‌اکنون مأمن بیش از ۳۰۰ هزار مسلمان و مؤسسات و شخصیت‌های برجسته اسلامی است و در کنار آن‌ها مساجد، مدارس اسلامی، خیریه‌ها و کسب‌وکارهای پررونق مسلمانان در حال رشدند. اما هم‌زمان با این حضور پررنگ و اعتمادبه‌نفس روزافزون مسلمانان، یک واکنش تند و فوق‌العاده سیاسی شکل گرفته که این بار دیگر محدود به گروه‌های حاشیه‌ای نیست.

مرکز اسلامی پانو شرقی (EPIC) خود به مرکز این نبرد تبدیل شده است. این مسجد با طرحی برای ساخت یک شهرک مسکونی ویژه مسلمانان در شمال شرقی دالاس پیوند خورد؛ پروژه‌ای که ابتدا «ارث‌پانو سیتی» نام داشت و سپس به «می‌دو» (The Meadow) تغییر نام یافت. این پروژه شامل ساخت منازل مسکونی در کنار مسجد، مدرسه و فضاهای تجاری بود، اما به‌سرعت به یک سوژه جنجالی سیاسی تبدیل شد.

«گرگ ابوت» فرماندار جمهوری‌خواه تگزاس، در سخنانی هشدار داد: «برای روشن شدن موضوع می‌گویم: قوانین شریعت در تگزاس مجاز نیست. شهرهای شریعت هم مجاز نیستند.»

نهادهای ایالتی تحقیقات متعددی را علیه این پروژه آغاز کردند و ابوت سازندگان آن را متهم کرد که در پی ایجاد یک جامعه انحصاری برای مسلمانان و اداره آن تحت قوانین شریعت هستند. سازندگان، این اتهامات را قویاً رد کرده و اعلام نمودند این شهرک بدون توجه به دین افراد روی همگان باز خواهد بود و تابع قوانین آمریکا است.

پس از آنکه مقامات فدرال مسکن نیز تحقیقات دیگری را در سال جاری آغاز کردند، ابوت اعلام کرد: «پروژه می‌دو همان که هست باقی خواهد ماند: یک زمین خالی!» فرماندار تگزاس مدعی است این مناقشه مربوط به تبعیض و اجرای قوانین تگزاس است، نه دشمنی با مسلمانان.

اما از نگاه یاسر قاضی، مشکل بنیادی این است که «شریعت» مورد حمله سیاستمداران، هیچ شباهتی با درک مسلمانان عادی آمریکا از دینشان ندارد. او در گفتگو با شبکه‌ PBS گفت: «وقتی من به یک مسلمان عادی آمریکایی می‌گویم شریعت، او دقیقاً به این فکر می‌کند که خب، من باید با مادرم مهربان باشم و انسان خوبی باشم. برداشت آن‌ها از شریعت چیزی نیست که حامیان این اتهامات ادعا می‌کنند، بلکه برداشتی است که حتی خود مسلمانان این کشور هم از تعریف آنها تعجب می‌کنند.»

کمپین گرگ ابوت بسیار فراتر از مرکز اسلامی EPIC رفته است. در نوامبر ۲۰۲۵، او «شورای روابط آمریکایی-اسلامی» (CAIR) — بزرگ‌ترین سازمان دفاع از حقوق مدنی مسلمانان آمریکا — و همچنین «اخوان‌المسلمین» را طبق قوانین ایالت تگزاس به عنوان «سازمان‌های تروریستی خارجی» و «سازمان‌های جنایی فراملی» طبقه‌بندی کرد.

ابوت این سازمان‌ها را متهم کرد که به دنبال «تحمیل قهرآمیز قوانین شریعت» و تثبیت «سیادت اسلام بر جهان» هستند و اعلام کرد: «این افراط‌گرایان رادیکال در ایالت ما هیچ جایی ندارند.»

سازمان CAIR این اتهامات را رد کرد و صلاحیت ابوت برای صدور چنین دستورهایی را به چالش کشید. با این حال، ابوت از «کن پکستون» دادستان کل تگزاس خواست تا معافیت مالیاتی و وضعیت غیرانتفاعی CAIR را لغو کرده و امکان فعالیت آن را در تگزاس از بین ببرد.

از نظر «عمر سلیمان» بنیان‌گذار موسسه تحقیقات اسلامی «یقین» در دالاس، این اقدامات نشانه‌ مسئله‌ای بس بزرگ‌تر است: «در طول دوران فرمانداری ابوت، اسلام‌هراسی در سیاست تگزاس به شدت عادی‌سازی شده و به عنوان یک ابزار به کار گرفته شده است. مسلمانان بارها به عنوان هدف‌های ساده و دست‌یافتنی مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند؛ نه به این دلیل که جامعه ما هرگز خطری ایجاد کرده، بلکه به این دلیل که ایجاد ترس از مسلمانان، مصلحت سیاسی خود را به اثبات رسانده است.»

او اقدام ابوت علیه CAIR را صرفاً یک «نمایش سیاسی» خواند.

«تگزاس ما را اسلامی نکنید» (Don’t Sharia Our Texas)

ابوت در یک خلاء سیاسی عمل نمی‌کند. حزب جمهوری‌خواه که کنترل فرمانداری و هر دو مجلس ایالتی تگزاس را در دست دارد، عبارت «تگزاس ما را اسلامی نکنید» را به عنوان اولویت رسمی قانون‌گذاری خود تصویب کرده است. در قطعنامه حزب جمهوری‌خواه تگزاس، شریعت به عنوان یک «سیستم دشمن، ناسازگار، فتنه انگیز و برانداز» توصیف شده است.

این حزب پیشنهاد کرده که ترویج یا اجرای شریعت باید مجازات کیفری داشته باشد و منجر به سلب صلاحیت فرد از خدمات عمومی، نظامی و انتظامی شود. حتی در اقدامی بی‌سابقه‌تر، این حزب از دولت فدرال خواسته است تا «حامیان قوانین شریعت را سلب تابعیت کرده و از کشور اخراج کند.»

در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در ماه مارس، ۹۵ درصد از رأی‌دهندگان شرکت‌کننده تگزاس به پیشنهادی رأی دادند که اعلام می‌کرد تگزاس باید قوانین شریعت را ممنوع کند.

«چیپ روی» نماینده جمهوری‌خواه کنگره که نامزد دادستانی کل تگزاس است، پا را از این هم فراتر گذاشته و هشدار داد که خودِ ایالت در حال تغییر هویت است. او در گفتگو با «استیو بنن» مشاور سابق ترامپ گفت: «این یک تلاش هماهنگ سیاسی برای اسلامی‌سازی تگزاس است. ما باید قانون اساسی تگزاس را تغییر دهیم. هر کاری که لازم است انجام دهیم تا از تگزاس در برابر اسلامی‌سازی توسط مارکسیست‌های رادیکال محافظت کنیم.»

روی به همراه «کیت سلف» دیگر نماینده جمهوری‌خواه، فراکسیون «آمریکای بدون شریعت» را در کنگره راه‌اندازی کردند.

سوزاندن قرآن برای جمع‌آوری رأی

در افراطی‌ترین نقطه این طیف سیاسی، «والنتینا گومز» قرار دارد؛ فعال راست افراطی متولد کلمبیا و شخصیت شبکه‌های اجتماعی که تلاش ناموفقی برای کسب نامزدی حزب جمهوری‌خواه در کنگره داشت.

در اوت ۲۰۲۵، گومز ویدئویی تبلیغاتی منتشر کرد که در آن با استفاده از یک شعله‌افکن، نسخه‌ای از قرآن را به آتش کشید. او در این ویدئو فریاد زد: «دختران شما مورد تجاوز قرار خواهند گرفت و پسرانتان گردن زده خواهند شد، مگر اینکه یک بار برای همیشه جلوی اسلام را بگیریم.»

او در پیام همراه ویدئو تصریح کرد: «من به حضور اسلام در تگزاس پایان خواهم داد.»

اگرچه گومز مقام منتخبی ندارد و نباید نماینده کلیه جمهوری‌خواهان تگزاس تلقی شود، اما مطرح شدن او این پرسش مهم را ایجاد می‌کند که افکاری که زمانی حاشیه‌ای محسوب می‌شدند، تا چه حد به متن سیاست راه یافته‌اند. مرز میان قرآن‌سوزی گومز و تحقیقات ابوت درباره یک پروژه مسکونی اگرچه متفاوت است، اما ادبیات به‌کاررفته درباره اسلام به‌شدت هم‌پوشانی دارد: گومز می‌گوید اسلام باید متوقف شود، ابوت می‌گوید CAIR و اخوان‌المسلمین می‌خواهند شریعت را به زور تحمیل کنند، حزب حاکم شریعت را سیستمِ دشمن می‌نامد و نمایندگان کنگره درباره «اسلامی‌سازی» هشدار می‌دهند.

این نبرد حتی به مناسک وضو ساختن مسلمانان نیز کشیده شده است.

در ماه اوت، ابوت وضوخانه‌ها و تسهیلات شستشوی فرودگاه‌های «دالاس فورت ورث» و «هیوستون» را برای بررسی و تحقیق به مقامات فدرال ارجاع داد و گفت: «این ایستگاه‌های وضو، یک گروه خاص از جمعیت را بر اساس دین از معاملاتی ویژه برخوردار می‌کند. آن‌ها نمازخانه‌های بین ادیانی نیستند که به روی همه باز باشند، بلکه فقط برای نفع جمعیت مسلمان وجود دارند.»

مقامات هیوستون این ادعا را رد کرده و اعلام کردند این امکانات در دسترس همه مسافران قرار دارد.

چرا تگزاس؟

چرا تگزاس به چنین میدان نبردی تبدیل شده است؟

یک پاسخ می‌تواند رشد، دیده‌شدن و اعتمادبه‌نفس روزافزون جامعه مسلمانان باشد. دالاس و هیوستون دارای جوامع مسلمان بسیار پررونقی هستند. مساجد، مدارس، خیریه‌ها و سازمان‌های تخصصی به بخش‌های دائمی از جغرافیای ایالت تبدیل شده‌اند. مرکز اسلامی EPIC تحت مدیریت یاسر قاضی و موسسه «یقین» تحت مدیریت عمر سلیمان مخاطبان بین‌المللی پیدا کرده‌اند.

مسلمانان در حال ساخت نهادها، ثروت‌اندوزی و حضور فعال در عرصه سیاسی هستند. پروژه «ارث‌پانو سیتی» این رشد را بیش از حد برجسته و عیان کرد؛ چرا که مسلمانان دیگر فقط به دنبال ساخت یک مسجد نبودند، بلکه احداث یک شهرک کامل را پیشنهاد می‌دادند.

آیا تگزاس اسلام‌هراس‌ترین ایالت آمریکاست؟

آمار دقیقی برای اثبات مطلق این ادعا وجود ندارد؛ زیرا جرائم ناشی از نفرت، شکایات تبعیض و حملات به مساجد معیارهای متفاوتی دارند. اما تگزاس به دلیل دیگری متمایز است: میزانی که خصومت علیه اسلام از فعالان حاشیه‌ای فراتر رفته و وارد بدنه اصلی و نهادهای قدرت سیاسی شده است.

یک تحریک‌کننده راست افراطی می‌تواند با سرِ خوک جلوی مسجد برود یا یک نامزد شکست‌خورده با شعله‌افکن قرآن بسوزاند؛ اما در تگزاس، ماجرا بسیار جدی‌تر است: فرماندار ایالت علیه شهرک‌هایی که مسلمانان بسازند هشدار می‌دهد و بزرگ‌ترین سازمان حقوق مدنی مسلمانان را «سازمان تروریستی» می‌خواند، نمایندگان کنگره از «اسلامی‌سازی» می‌گویند و حزب حاکم تگزاس خواهان سلب تابعیت و اخراج حامیان شریعت می‌شود.

این همان نقطه‌ای است که تگزاس را اهمیت می‌بخشد: داستان فقط وجود اسلام‌هراسی نیست، بلکه بیان رسمی افکاری است که زمانی حاشیه‌ای بودند، اما اکنون از زبان صاحبان قدرت در نهادهای حاکمیتی شنیده می‌شوند؛ آن هم در حالی که جامعه مسلمانان تگزاس روزبه‌روز بزرگ‌تر، تثبیت‌شده‌تر و با اعتمادبه‌نفس‌تر می‌شود.

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