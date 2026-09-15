منطق وارونه برخی افراد، تعطیلی ساخت موشک و پهباد است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین احمد لقمانی طی سخنانی در محفل معارفی شب گذشته حرم بانوی کرامت، اظهار داشت: گاهی انسان زحمات طاقت فرسایی را متحل می شود که امکانات رفاهی را برای زندگی خود فراهم کند؛ اما در کنار آسایش، آرامش روحی ندارد و دچار استرس و اضطراب است.

وی افزود: در وضعیت اقتصادی فعلی که قیمت ها هر روز افزایشی است ممکن است روح و روان انسان دچار ترس و اضطراب شود و اگر ارزاق گران شده است اما رزاق که عوض نشده است.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: بسیاری از انسان‌ها در کوران حوادث و مشکلات دل آرامی دارند.

لقمانی تأکید کرد: حضرت علی علیه السلام می فرماید همانا دنیا خانه‌ای است که با سختی‌ها و بلاها عجین شده است.

وی یادآور شد: همانطور که نمی توان شوری را از نمک گرفت، نمی توان بلاها و سختی ها را از دنیا گرفت و هر کس فکر کند می تواند در دنیا آرامش ظاهری داشته باشد در اشتباه است؛ چراکه اشیاء و اشخاص نمی توانند به انسان آرامش بدهند بلکه آرامش در سایه توکل بر خداوند حاصل می‌شود.

سخنران حرم بانوی کرامت در ادامه گفت: انسان می‌تواند با اندیشه درست به روح و روان خود آرامش دهد و با سخنان خوب نیز به دیگران فایده رساند.

لقمانی اولین گام برای آرامش دل را پیوند با آسمان و آسمانیان دانست و افزود: انسان محدود است و باید خود را با نامحدود که درگاه الهی است متصل نماید و افرادی که در فضای مجازی به دنبال آرامش هستند هر روز مشکلاتشان بیشتر می‌شود چون داشته‌های خود را با داشته‌های دیگران مقایسه می‌کنند.

وی اظهار داشت: ۷۰ درصد شخصیت انسان در دیدنی‌ها شکل می‌گیرد به همین خاطر باید انسان مواظب چشمان خود باشد تا مبادا دچار دیدنی‌های آلوده شود.

لقمانی یادآور شد: عده‌ای به دنبال گدایی زندگی لاکچری هستند و تلاش می‌کنند در فضای مجازی دیده شوند.

وی تأکید کرد: وقتی انسان از درون خود مراقبت داشته باشد و با آسمان در ارتباط باشد به معنویت و آرامش خواهد رسید.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: رهبر شهید ایران با اینکه مسئولیت بسیار سنگینی داشتند اما به واسطه ارتباط معنوی با خداوند هیچ گاه ناامید نمی‌شدند و همگان را به ارتباط با جنود رحمانی توصیه می‌کردند.

وی افزود: در این چند روز گذشته خبرهای خوشی از یمن می‌رسد و همه فکر می‌کردند یمنی‌ها به بن بست خورده اند اما خداوند راه را برای رزمندگان یمنی باز کرد.

سخنران حرم بانوی کرامت اظهار داشت: عده‌ای در جامعه به صورت وارونه زندگی می کنند و همه چیز را بر عکس می بینند و به جای اینکه مدافع مظلومان عالم باشند برای دفاع از مستکبران عالم سینه سپر می‌کنند.

لقمانی در پایان گفت: اگر در گذشته ساخت موشک و پهپاد تعطیل شده بود معلوم نبود وضعیت ما هم اکنون چگونه بود و به چه فلاکتی دچار می شدیم؟؟ رحمت خداوند بر آقای شهید ایران و سرداران شهید که با تمام توان در مقابل دشمن ایستادند و اجازه ندادند منطق وارونه بعضی از مسئولین در کشور نهادینه شود.