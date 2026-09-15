به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در تازه‌ترین گزارش وضعیت بشردوستانه افغانستان مربوط به ماه ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرد که بازگشت گسترده افغان‌ها از پاکستان و ایران همراه با سیلاب‌های اخیر، فشار سنگینی بر مراکز مرزی، جوامع میزبان و خدمات اولیه در این کشور وارد کرده است.

این گزارش که دیروز (دوشنبه 22 شهریور) منتشر شد، تصویر روشنی از وضعیت پیچیده و رو به وخامت افغانستان ارائه می‌دهد که در ادامه به برخی موارد اشاره می‌شود:

نقاط مهم

سیلاب‌های ناگهانی ۱۱۶۸ خانواده را در ۱۴ ولایت/استان تحت تأثیر قرار داد و به ۱۱۶۴ خانه آسیب زد یا آن‌ها را ویران کرد. در پارون، مرکز ولایت نورستان ۲۳ نفر جان باختند و خدمات آب حدود هزار خانواده مختل شد.

یونیسف از طریق ۲۳۹۳ مرکز بهداشتی ثابت و ۱۶ مرکز سیار خدمات ضروری را ارائه کرد و به ۲۴۵ مورد شیوع بیماری پاسخ داد. حدود ۱۸۳ هزار کودک زیر پنج سال علیه سرخک واکسینه شدند.

در ماه ژوئیه ۹۶۳۰۰ نفر به آب آشامیدنی سالم، ۸۹۰۶۱ نفر به خدمات بهداشتی اولیه و بیش از ۱۸۰ هزار نفر به لوازم ضروری آب و بهداشت دسترسی پیدا کردند.

یونیسف و شرکایش ۱٫۱ میلیون کودک را از نظر سوءتغذیه غربالگری کردند که از این تعداد بیش از ۱۰۴ هزار کودک تحت درمان قرار گرفتند و ۱۰٫۳ میلیون کودک ۶ تا ۵۹ ماهه مکمل ویتامین A دریافت کردند.

وضعیت کلی و نیازهای بشردوستانه

افغانستان در ماه ژوئیه همچنان با شرایط پیچیده و فزاینده‌ای روبه‌رو بود. بازگشت‌های گسترده مهاجرین، حوادث طبیعی مکرر، ناامنی غذایی، شیوع بیماری‌ها، سوءتغذیه و محدودیت‌های اقتصادی فشار بر خدمات پایه را بیشتر کرده است.

برآورد می‌شود ۲۱٫۹ میلیون نفر، از جمله ۱۱٫۶ میلیون کودک، در سال ۲۰۲۶ به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشته باشند. محدودیت دسترسی زنان و دختران به آموزش، کار و خدمات عمومی آسیب‌پذیری آنان را تشدید کرده است.

بازگشت‌کنندگان

از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶٫۴ میلیون افغان از پاکستان و ایران بازگشته‌اند. تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶ حدود ۱٫۰۸ میلیون نفر در سال جاری وارد این کشور شده‌اند که بخش عمده آن‌ها اخراج شده‌اند. تنها در ماه ژوئیه بیش از ۱۲۰ هزار نفر از گذرگاه‌های تورخم، میلک، اسپین‌بولدک و بهرامچه عبور کردند. این بازگشت‌ها فشار سنگینی بر مراکز مرزی، جوامع میزبان و خدمات اولیه وارد کرده است. بسیاری از بازگشت‌کنندگان ارتباط محدودی با محل اصلی خود دارند و با خطر فقر و آوارگی دوباره روبه‌رو هستند.

ناامنی غذایی و سوءتغذیه

حدود ۱۷٫۴ میلیون نفر به کمک غذایی فوری نیاز دارند. پیش‌بینی می‌شود ۴٫۹ میلیون زن و کودک در سال ۲۰۲۶ به درمان سوءتغذیه نیاز داشته باشند که شامل ۳٫۷ میلیون کودک زیر پنج سال و ۱٫۲ میلیون زن باردار و شیرده می‌شود. سطح سوءتغذیه حاد در میان کودکان همچنان نگران‌کننده است.

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