بیانیه نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در پی شهادت مولوی گرگیج توسط مزدوران تروریست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی شهادت مولوی یوسف گرگیج، از علمای اهل سنت و از چهره‌های فعال در عرصه وحدت اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی محامی نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت این اقدام تروریستی، شهادت این عالم اهل سنت را تسلیت گفت و بر ضرورت مقابله با جریان‌های تفرقه‌افکن و تروریستی تأکید کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:



بسم الله الرحمن الرحیم

ولاتقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء و لکن لا تشعرون

(سوره بقره، آیه ۱۵۴)

خبر شهادت روحانی مجاهد، مولوی محمدیوسف گرگیج توسط تروریست‌های کوردل، مایه تاسف و تأثر گردید. مزدوران دشمن که در هیچ میدانی توان رویارویی با ایمان و اراده فرزندان مومن این سرزمین را نداشتند، با پناه بردن به ترور، ضعف و استیصال خود را بیش از پیش نمایان کرده‌اند؛ غافل از آن که وحدت و برادری میان شیعه و سنی به مثابه خاری در چشم دشمنان، با هیچ توطئه‌ای مخدوش نشده و این اقدامات رذیلانه، نتیجه‌ای جز استحکام بیشتر این پیوند نخواهد داشت.

اهل‌سنت عزیز، همواره در کنار برادران شیعه خود، پاسدار عزت و امنیت ایران اسلامی بوده‌اند و این ترورها پایبندی‌شان را به آرمان‌های انقلاب اسلامی استوارتر کرده است.

جنایت امروز در ادامه ترورها در منطقه غرب کشور گواهی روشن بر این است که هدف توطئه‌های مزدوران دشمن، اراده مومنانه ماست، نه یک قوم یا مذهب خاص. لذا بر همه ما واضح و روشن است که در این مسیر، هوشیارتر و متحدتر از همیشه گام برداریم و اجازه ندهیم دسیسه دشمنان، ذره‌ای در انسجام و برادری این ملت برای رسیدن به قله های عزت و کرامت خلل ایجاد کند.

اینجانب ضمن تبریک و تسلیت شهادت مولوی یوسف گرگیج به مردم شریف سیستان و بلوچستان و جامعه روحانیت و علمای شیعه و اهل سنت، از درگاه خداوند متعال برای ایشان، مغفرت و رحمت الهی و برای بازماندگان به ویژه خانواده محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم. بِمنّه و کرمه

مصطفی محامی

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان

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