به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست «بانوی مقاومت؛ معمار فرهنگ و هویت» با حضور جمعی از فعالان زن و اعضای هیأت خواهران عراقی «لواء الکوثر» و با سخنرانی خانم دکتر علاسوند، استاد حوزه و دانشگاه، در سالن اجتماعات مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) برگزار شد.

در این نشست که به همت اداره کل زنان و خانواده معاونت امور بین‌الملل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) برگزار شد، دکتر علاسوند به تبیین ابعاد نئواستشراق (استشراق جدید)، مهندسی مفاهیم غربی (نظیر جندر/Gender و عدالت جنسیتی)، تهاجم علیه نهاد خانواده و مسئولیت‌های جامع «بانوی مقاومت» پرداخت.

نقد استشراق کلاسیک و نئواستشراق (استشراق جدید)

وی با بیان اینکه مسئله زن از گذشته تا کنون محور مرکزی جریان استشراق (شرق‌شناسی) بوده است، تصریح کرد: «شرق‌شناسی غربی بر پایه ساختار “دیگری‌سازی” (Othering) استوار است؛ جریانی که در آن انسان سفیدپوست اروپایی خود را مرکز جهان و متن اصلی تلقی کرده و سایر جوامع و فرهنگ‌ها را حاشیه به شمار می‌آورد.»

دکتر علاسوند در ادامه با اشاره به خط طباعتی و نشر گسترده کتاب‌ها و مقالات غربی علیه جوامع اسلامی افزود: «در این خط فکری تلاش می‌شود با تحریف تاریخ اسلام و کشورهایی نظیر ایران، ادعا کنند که روابط همجنس‌گرایانه در تاریخ جوامع اسلامی وجود داشته و حرمت شرعی آن صرفاً پس از جنگ‌های صلیبی و تحت تأثیر مسیحیت وارد اسلام شده است؛ امر مضحکی که یک استراتژی هوشمندانه برای تاریخ‌سازی در جوامع اسلامی محسوب می‌شود.»

وی با تبیین مفهوم «نئواستشراق» (استشراق جدید) بر پایه دیدگاه‌های ادوارد سعید خاطرنشان ساخت: «برخلاف استشراق سنتی که زن شرقی را موجودی منفعل، بی‌سواد و عقب‌مانده بازنمایی می‌کرد، استشراق جدید تاکید دارد که زن مسلمان باید هویت، اصالت و احکام دینی خود ـ از جمله حجاب به عنوان لباس حضور و نشاط اجتماعی ـ را با فهمی نو به غرب معرفی کند؛ چرا که غربی‌ها حتی از ساده‌ترین رفتارهای زن مسلمان (مانند پوشش حجاب در خانه یا جامعه) شناخت درستی ندارند.»

مهندسی واژگان بین‌المللی

دکتر علاسوند با اشاره به تحقیقات ۲۰ ساله خود درباره پیمان‌های بین‌المللی و جریان‌های فمینیستی اذعان داشت: «مهارت اصلی غرب، خلق مفاهیم جدید و تزریق آن به فضای بین‌المللی و جوامع اسلامی جهت تغییر ریشه‌های زندگی انسان مسلمان است.»

وی با بیان اینکه مفهوم «عدالت جنسیتی» در سندها و قرائت‌های غربی هیچ ارتباطی با مفهوم اصیل عدالت ندارد، تصریح کرد: «غرب در سیر تطور مفهوم عدالت، ابتدا از “رفع موانع و ایجاد فرصت‌های برابر” آغاز کرد اما در دهه ۱۹۸۰ با عدم دستیابی به اهداف خود، به سمت “تساوی نتایج” (Equality of outcomes) و دخالت دولت‌ها برای ترجیح دادن حقوق زنان بر مردان حرکت نمود.»

دکتر علاسوند در ادامه با اشاره به تغییرات واژگانی هوشمندانه در معاهدات بین‌المللی افزود: «غرب ابتدا کلمات انسان‌ساز “زن و مرد” (Man/Woman) را که در متون مقدس دارای بار اخلاقی و تعهد خانوادگی است حذف کرد و واژگان زیست‌شناختی “مذکر و مؤنث” (Male/Female) را جایگزین ساخت تا بعد اخلاقی روابط را بزداید؛ سپس با جایگزینی واژه سیال “جندر” (Gender)، کلیه مرزهای طبیعی را از بین برد.»

وی با افشاگری از روند پس از سال ۲۰۰۰ در نهادهای بین‌المللی خاطرنشان کرد: «واژه جندر اکنون تمام ابعاد همجنس‌گرایی و انحرافات جنسی را پوشش می‌دهد. حاکمیت این مفاهیم تا جایی پیش رفته که در اجلاس‌های بین‌المللی (از جمله در ژنو سوئیس)، نمایندگان سازمان ملل از هیأت‌های کشورهای اسلامی رسماً بازجویی می‌کنند که چه زمانی و چگونه همجنس‌گرایی را در قوانین کشور خود قانونی خواهید کرد.»

ابعاد «بانوی مقاومت»؛ حضور در عرصه آکادمیک و مواجهه با شبه‌علم غربی

وی با تاکید بر اینکه تقابل در خط مقاومت صرفاً ابزار نظامی نیست، تصریح کرد: «سلاح اصلی زن مسلمان، ورود به عرصه آکادمیک، تسلط بر علوم روز و معاهدات بین‌المللی برای مواجهه با “شبه‌علم” غربی است. دستگاه‌های رسانه‌ای و دانشگاهی غرب نظریات عمیق را به رفتارهای عادی و هنجارهای اجتماعی تبدیل می‌کنند و ما باید در برابر این روند ایستادگی کنیم.»

دکتر علاسوند در ادامه با اشاره به جنبش‌های پاک‌دامنی در غرب گفت: «در خود غرب، جریان‌های اجتماعی و دانشگاهی عظیمی میان مسیحیان و یهودیان مدافع خانواده حول محور “ثقافة العفة” (Purity Culture) شکل گرفته است؛ زیرا آنان پاکی (طهارت) و پلیدی (خباثت) را موضوعاتی تمدنی می‌دانند، امری که قرآن کریم نیز بر شبکه‌ای بودن آن در اجتماع تاکید ورزیده است.»

تبیین ابعاد «زن قربانی»، «زبان مطالبه‌گر» و «زن راوی»

دکتر علاسوند با تشریح بعد «زن قربانی» (المرأة الضحیة) در منازعات جهانی خاطرنشان ساخت: «فقر و جنگ دارای ابعاد زنانه (Feminization) هستند و زنان در جنگ‌ها بار رنجی چندبرابر (ترس برای خود و فرزندان) را به دوش می‌کشند. متأسفانه در تاریخ بشر و جنگ‌های اخیر (مانند بوسنی و چچن)، تجاوز جنسی به عنوان یک استراتژی جنگی جهت تطهیر عرقی و تحقیر جوامع به کار گرفته شده است.»

وی با تاکید بر تغییر موضع جوامع اسلامی از حالت دفاعی به تهاجمی تصریح کرد: «همان‌گونه که شهید سید عباس موسوی تاکید داشت، زبان ما در برابر غرب نباید زبان التماس و خواهش باشد، بلکه باید زبان هجوم، محاکمه و مطالبه‌گری از غرب باشد.»

دکتر علاسوند در ادامه با اشاره به ضرورت حیاتی «زن راوی» افزود: «اگر ما قصه مقاومت و توانمندی خود را روایت نکنیم، هیچ‌کس در تاریخ آن را برای ما روایت نخواهد کرد.»

وی با ذکر نمونه‌های عینی از زنان مقاوم در ایران و غزه گفت: «استقامت همسران شهید در ایران که با وجود مدارک عالی دانشگاهی و تخصص، با حجاب خود به ایستادگی افتخار می‌کنند و از تعلقات نفس عبور کرده‌اند، و همچنین زنان غزه که در میان پیکر شهدا قرآن تلاوت می‌کنند، موجی از حیرت و پرسشگری درباره ریشه‌های قرآنی مقاومت در میان افکار عمومی جهان و شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده است.»

نظام تربیتی اسلام و تربیت نسل قهرمان

وی با نقد سیاست‌های تربیتی غرب که بر پایه فلج کردن روح مقاومت، رفاه‌زدگی افراطی و ایجاد سهولت مطلق برای کودکان استوار است، تصریح کرد: «در فلسفه اسلامی، رنج و سختی عنصر مهمی در تربیت انسان است؛ چرا که حفظ حجاب، نماز و قواعد دینی نیازمند صلابت روحی است.»

دکتر علاسوند در پایان با طرح یک پرسش کلیدی خطاب به جامعه اسلامی تاکید کرد: «ما باید موضع خود را مشخص کنیم که آیا می‌خواهیم در دامان خود “قهرمان” تربیت کنیم یا خیر؟ تربیت نسلی مقاوم و پایبند به اصول، نیازمند روش‌های تربیتی مبتنی بر تقویت صلابت روحی و عبور از رفاه‌زدگی افراطی است.»

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