پخش ویژه برنامه «سرزمین قرآنی» در رویداد «ایران جان»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام برگزاری رویداد ملی «ایران جان ـ آذربایجان شرقی ایران»، که از امروز ۲۴ لغایت ۳۰ شهریور در استان آذربایجان شرقی برگزار می‌شود، شبکه رادیویی قرآن با اعزام گروه برنامه‌ساز به این استان، ویژه برنامه «سرزمین قرآنی» را به روی آنتن می‌برد.

معرفی ظرفیت‌های دینی، قرآنی و فرهنگی استان آذربایجان شرقی، معرفی و آشنایی با فعالیت‌ دارالقرآن‌ها و موسسات قرآنی استان، معرفی و اطلاع‌رسانی جلسات و محافل قرآنی قاریان برجسته این استان، معرفی و گفت‌وگو با قاریان، حافظان، اساتید و پیشکسوتان قرآنی، معرفی کتب قرآنی نوشته شده توسط نویسندگان استان، معرفی شهدای قرآنی استان، پرداختن و اطلاع‌رسانی اخبار قرآنی استان و ... از جمله تدارک رادیو قرآن در ایران جان ویژه استان آذربایجان شرقی است.

«سرزمین قرآنی» با تهیه‌کنندگی علیرضا صفرزاده و اجرای نیما غفارزاده کاری از گروه جامعه، محافل و مسابقات شبکه رادیویی قرآن است که هر شب در ایام برگزاری رویداد از ساعت ۲۱ الی ۲۲ به‌صورت زنده و مستقیم به روی آنتن این شبکه می‌رود.

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