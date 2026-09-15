اعتراف پنتاگون به کمبود جدی ذخایر مهمات آمریکا درپی جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش جدید بازرس کل وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد جنگ این کشور علیه ایران، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین مالی و نظامی، ذخایر راهبردی مهمات ایالات متحده را تحت فشار قرار داده و ضعف‌هایی را در ظرفیت صنایع دفاعی آمریکا برای جایگزینی سریع مهمات مصرف‌شده آشکار کرده است.

بر اساس این گزارش که روز دوشنبه به کنگره آمریکا ارائه شده، عملیات تروریستی موسوم به «خشم حماسی» (Operation Epic Fury) در فاصله ۲۸ فوریه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۳۳.۴ میلیارد دلار هزینه در پی داشته که ۲۲.۳ میلیارد دلار آن تنها مربوط به مهمات مصرف‌شده بوده است. البته ارقام زیادی همچون میزان خسارت به پایگاه‌های آمریکا در منطقه در این عدد گنجانده نشده؛ رقمی که برخلاف رقم اعلامی کارشناسان اظهار شده است و کارشناسان جنگی ایالات متحده معتقدند هزینه مصرفی بیش از این رقم بوده است.

بازرس کل پنتاگون تصریح کرده است که میزان مصرف مهمات در این عملیات به ایجاد «کسری راهبردی در ذخایر» منجر شده و هم‌زمان گلوگاه‌هایی در پایگاه صنعتی آمریکا برای تأمین مجدد مهمات را آشکار کرده است. این بخش از گزارش از آن جهت اهمیت دارد که مسئله صرفاً مصرف بخشی از ذخایر موجود نیست؛ بلکه توان صنایع دفاعی آمریکا برای بازسازی سریع این ذخایر نیز با محدودیت مواجه شده است.

شکاف میان ادعای ترامپ و گزارش پنتاگون

انتشار این گزارش در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی این کشور را رد کرده است. ترامپ اخیراً مدعی شده بود که آمریکا از «تقریباً مهمات نامحدود» برخوردار است!

ترامپ روز دوشنبه نیز در شبکه اجتماعی خود بار دیگر مدعی شد آمریکا بیش از هر زمان دیگری در تاریخ خود در حال تولید «سلاح‌های ممتاز و نخبه» است؛ اما گزارش رسمی نهاد نظارتی وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد افزایش تولید لزوماً به معنای امکان جبران سریع مصرف گسترده مهمات در یک جنگ فرسایشی نیست.

فشار بر موشک‌های دوربرد و سامانه‌های دفاعی

این گزارش همچنین در شرایطی منتشر شده که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره فشار بر ذخایر موشک‌های هدایت‌شونده دوربرد و موشک‌های رهگیر پدافندی آمریکا منتشر شده بود.

بر اساس گزارش پیشین CNN، کمبود موشک‌های دوربرد و رهگیرهای پدافندی بر راهبرد آمریکا در جنگ با ایران تأثیر گذاشته است. در همین زمینه، ذخایر رهگیرهای سامانه تاد نیز با کاهش شدیدی مواجه شده و بنا بر این گزارش، ارتش آمریکا تقریباً ۸۰ درصد از ذخیره این رهگیرها را مصرف کرده است.

هزینه سنگین عملیات و خسارت به تجهیزات آمریکایی

بر اساس گزارش بازرس کل، جنگ تنها ذخایر مهمات آمریکا را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه خساراتی نیز به ناوگان نظامی این کشور وارد کرده است.

در فهرست خسارت‌های اعلام‌شده آمده است:

۴ فروند جنگنده F-15 منهدم شده‌اند؛

یک فروند F-35 آسیب دیده است؛

۷ فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 آسیب دیده‌اند؛

و تا ۳۰ فروند پهپاد MQ-9 Reaper از بین رفته‌اند.

مجموع این خسارت‌ها، در کنار هزینه ۳۳.۴ میلیارد دلاری عملیات، تصویری از هزینه بالای ادامه جنگ برای واشنگتن ارائه می‌کند.

بیش از هزار هدف در نخستین روز جنگ

فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی در ۲۴ ساعت نخست جنگ بیش از هزار هدف را در ایران مورد حمله قرار داده‌اند.

با این حال، ارتش آمریکا در ماه‌های بعدی به چنین سطحی از حملات گسترده بازنگشته است. این تغییر می‌تواند با مسئله مصرف مهمات و ضرورت مدیریت ذخایر تسلیحاتی در طول جنگ مرتبط باشد؛ هرچند گزارش بازرس کل لزوماً علت کاهش عملیات در ماه‌های بعد را به‌طور مستقیم به این موضوع نسبت نمی‌دهد.

به بیان دیگر، توانایی اجرای یک حمله گسترده در آغاز جنگ با توانایی حفظ همان سطح از عملیات برای ماه‌ها تفاوت دارد و گزارش جدید پنتاگون دقیقاً بر همین آسیب‌پذیری در حوزه ذخایر و بازتأمین مهمات تأکید می‌کند.

پایگاه‌های آمریکایی زیر آتش موشک‌های ایران

یکی دیگر از بخش‌های قابل توجه گزارش به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه مربوط است.

بازرس کل پنتاگون اعلام کرده است حملات ایران موجب آسیب یا تخریب صدها ساختمان و سازه در پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق، عمان و اردن شده است.

با این حال، این خسارت‌ها در برآورد ۳۳.۴ میلیارد دلاری هزینه عملیات لحاظ نشده‌اند؛ زیرا هنوز مشخص نیست همه این پایگاه‌ها بازسازی خواهند شد یا هزینه بازسازی آنها بر عهده چه طرفی قرار خواهد گرفت.

این بخش از گزارش، دامنه هزینه‌های جنگ را فراتر از هزینه مستقیم شلیک موشک‌ها و استفاده از مهمات نشان می‌دهد؛ چراکه بازسازی زیرساخت‌های نظامی آسیب‌دیده در کشورهای مختلف منطقه می‌تواند هزینه‌های اضافی قابل توجهی را به واشنگتن تحمیل کند.

نقطه ضعف اصلی؛ جنگ پرشدت و ظرفیت محدود بازتولید

مهم‌ترین پیام گزارش را می‌توان در یک گزاره خلاصه کرد: مشکل آمریکا صرفاً میزان مهماتی نیست که مصرف کرده، بلکه سرعتی است که می‌تواند این مهمات را دوباره تولید و جایگزین کند.

ایالات متحده طی دهه‌های گذشته بخش قابل توجهی از ظرفیت صنعتی دفاعی خود را برای جنگ‌های محدودتر و عملیات‌های کوتاه‌مدت سازمان داده بود. جنگی با شدت بالا و مصرف گسترده موشک‌های دقیق، رهگیرهای پدافندی و مهمات هوایی می‌تواند این ساختار را با آزمونی متفاوت مواجه کند.

گزارش بازرس کل پنتاگون با اشاره به «گلوگاه‌های صنعتی» عملاً نشان می‌دهد که حتی برخورداری از بودجه هنگفت دفاعی و پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی، الزاماً به معنای برخورداری از ظرفیت بالا برای یک جنگ طولانی نیست.

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