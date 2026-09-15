به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز مقابله با افراط‌گرایی الازهر با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده در کمیته مقابله با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افزایش استفاده گروه‌های تروریستی از فناوری‌های دیجیتال، نسبت به شیوه‌های جدید این گروه‌ها برای شناسایی، جذب و افراطی‌سازی نسل جوان هشدار داد.

مرکز مقابله با افراط‌گرایی الازهر در بیانیه‌ای اعلام کرد گروه‌های تروریستی بیش از گذشته به فناوری‌های دیجیتال برای دسترسی به کودکان و جوانان روی آورده‌اند و با بهره‌گیری از امکانات جدید، روش‌های تبلیغاتی و عضوگیری خود را متناسب با تحولات فناوری تغییر می‌دهند.

این هشدار در پی طرح نگرانی‌هایی از سوی کمیته مقابله با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افزایش استفاده گروه‌های تروریستی از فناوری‌های دیجیتال برای هدف قرار دادن گروه‌های سنی پایین‌تر مطرح شده است.

این مرکز همچنین اعلام کرد گروه‌های تروریستی از بازی‌های ویدئویی و پلتفرم‌های دیجیتال برای برقراری ارتباط با جوانان استفاده می‌کنند. برخی از این گروه‌ها بازی‌هایی با مضامین مرتبط با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز تولید کرده‌اند و برخی دیگر نیز با دستکاری بازی‌های پرطرفدار، به‌ویژه بازی‌های تیراندازی، پیام‌ها و مضامین افراطی را در آنها گنجانده‌اند.

هوش مصنوعی؛ ابزار جدید تبلیغات افراطی

مرکز مقابله با افراط‌گرایی الازهر تأکید کرد سوءاستفاده از فناوری به بازی‌های رایانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی محدود نیست و هوش مصنوعی مولد نیز امکانات تازه‌ای را برای گروه‌های تروریستی فراهم کرده است.

بر اساس این گزارش، ابزارهای هوش مصنوعی به این گروه‌ها امکان می‌دهد متن، تصویر، ویدئو و فایل‌های صوتی را با سرعت بالا و هزینه کمتر و به زبان‌های مختلف تولید کنند. همچنین این گروه‌ها می‌توانند پیام‌های خود را متناسب با علایق و ویژگی‌های مخاطبان هدف تنظیم کرده و محتوای گمراه‌کننده‌ای تولید کنند که در برخی موارد تشخیص آن از محتوای واقعی دشوار است.

این مرکز هشدار داد هدف این اقدامات تنها انتشار تبلیغات نیست، بلکه گروه‌های تروریستی تلاش می‌کنند با کاربران ارتباط برقرار کرده، افراد مستعد جذب را شناسایی و سپس تعاملات شکل‌گرفته در فضای عمومی را به‌تدریج به کانال‌ها و فضاهای خصوصی و بسته منتقل کنند.

به گفته مرکز مقابله با افراط‌گرایی الازهر، این روند ممکن است با انتشار یک محتوای سرگرم‌کننده یا شکل‌گیری یک تعامل عادی در یک جامعه مجازی آغاز شود، اما در ادامه به ترویج نفرت‌پراکنی، نظریه‌های توطئه و پیام‌هایی منجر شود که خشونت را به عنوان راهکاری برای حل مسائل سیاسی و اجتماعی توجیه می‌کنند.

............

پایان پیام