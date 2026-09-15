به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز رصد الازهر با اشاره به ربوده شدن ۶ امام جماعت توسط افراد مسلح در مسیر حضور در یک تجمع دینی، اعلام کرد تداوم پرداخت باج به آدم‌ربایان، به یکی از منابع مهم تأمین مالی گروه‌های مسلح و شبکه‌های تبهکاری در شمال غرب نیجریه تبدیل شده و می‌تواند زمینه گسترش دامنه این جنایات و هدف قرار گرفتن شخصیت‌های دینی و اجتماعی را فراهم کند.

مرکز رصد الازهر برای مقابله با افراط‌گرایی در بیانیه‌ای به ربوده شدن ۶ امام جماعت در ایالت زامفارا در شمال نیجریه واکنش نشان داد. این افراد در حالی که برای شرکت در یک تجمع دینی تحت حمایت یکی از اعضای مجلس سنا در شهر تالاتا مافارا عازم محل برگزاری این مراسم بودند، توسط افراد مسلح ربوده شدند.

ارتش و پلیس ایالت زامفارا وقوع این حادثه را در یکی از جاده‌های دورافتاده تأیید کرده و از آغاز عملیات گسترده برای شناسایی محل نگهداری افراد ربوده‌شده و تلاش برای آزادی آنان خبر داده‌اند.

مرکز رصد الازهر اعلام کرد این حادثه در شرایطی رخ داده است که مناطق شمال غربی نیجریه، از جمله زامفارا، کادونا و کاتسینا، همچنان با موجی از ناامنی و بی‌ثباتی مواجه هستند. به گفته این مرکز، گروه‌های مسلح و باندهای تبهکار با استفاده از ضعف کنترل امنیتی در مناطق روستایی و دورافتاده، آدم‌ربایی در برابر دریافت باج را به یکی از منابع اصلی تأمین مالی فعالیت‌های خود تبدیل کرده‌اند.

باج‌گیری؛ منبع مهم تأمین مالی گروه‌های مسلح

مرکز رصد الازهر با اشاره به نقش باج‌های پرداخت‌شده در تأمین مالی گروه‌های مسلح و شبکه‌های تبهکاری، به گزارشی از مؤسسه «SBM Intelligence» استناد کرد که بر اساس آن، مجموع باج‌های پرداخت‌شده در نیجریه از ژوئیه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ به حدود ۷.۷۸ میلیارد نایرا، معادل نزدیک به ۵.۸ میلیون دلار، رسیده است.

این مرکز در عین حال تأکید کرد که رقم واقعی احتمالاً بیشتر از این میزان است؛ چراکه بخشی از موارد آدم‌ربایی به دلایل مختلف گزارش نمی‌شوند.

هشدار درباره هدف قرار گرفتن شخصیت‌های دینی

مرکز رصد الازهر با اشاره به ربوده شدن ۶ امام جماعت، این حادثه را نشانه‌ای نگران‌کننده از گسترش دامنه جرایم مسلحانه و ورود شخصیت‌های دینی و اجتماعی به فهرست اهداف گروه‌های مسلح دانست.

این مرکز هشدار داد تداوم جریان مالی ناشی از پرداخت باج، به تقویت شبکه‌های تبهکاری و تشویق آنها برای گسترش دامنه عملیات و افزایش شمار قربانیان منجر می‌شود.

مرکز رصد الازهر بر ضرورت خشکاندن منابع مالی گروه‌های مسلح، تقویت اقدامات امنیتی در جاده‌ها و مناطق روستایی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های امنیتی برای حفاظت از شهروندان و شخصیت‌های دینی و اجتماعی تأکید کرد.

این مرکز همچنین خاطرنشان کرد مقابله با پدیده آدم‌ربایی تنها به برخورد امنیتی با عاملان این جرایم محدود نمی‌شود، بلکه باید با مسدود کردن منابع مالی آنان نیز قدرت این گروه‌ها برای ادامه فعالیت‌های مجرمانه کاهش یابد.

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