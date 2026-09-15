به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که باشگاه استقلال به دلیل محدودیت‌های بانکی و چالش‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی برای انتقال ارز با دشواری‌های متعددی در برگزاری مسابقات برون‌مرزی روبروست، گزارش‌های دریافتی از عراق حاکی از حمایت همه‌جانبه مقامات محلی بصره از نماینده فوتبال ایران است.

به گزارش شبکه عراقی «الرابعه»، تیم فوتبال استقلال برای برگزاری دیدار نخست خود در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا مقابل السد قطر در ورزشگاه بین‌المللی بصره، هیچ هزینه‌ای بابت اجاره ورزشگاه، اقامت و امور لجستیکی پرداخت نکرده است. خبرنگار میدانی این شبکه تأکید کرد که تمامی این مخارج، با دستور مستقیم اسعد العیدانی، استاندار بصره، از سوی حکومت محلی این شهر تقبل شده است تا نماینده ایران دغدغه‌ای برای میزبانی نداشته باشد.

همچنین پیش از دیداربا السد قطر هم اسعد العیدانی در دیدار با مدیران و اعضای کاروان استقلال، میزبانی از یکی از پرافتخارترین باشگاه‌های آسیا را مایه افتخار مردم بصره دانست و اظهار داشت: «مردم ایران و عراق همواره در کنار یکدیگر بوده‌اند و حضور استقلال در بصره، فرصتی برای گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه ورزش، توریسم ورزشی و برگزاری اردوهای تدارکاتی است.»

استاندار بصره با تأکید بر اینکه «بصره خانه دوم استقلال است»، آمادگی کامل این شهر را برای تداوم حمایت از آبی‌پوشان اعلام کرد. این نگاه مثبت تنها محدود به مقامات نبوده و با استقبال گرم شهروندان بصره از کاروان استقلال و برافراشتن پرچم‌های دو کشور در زمان ورود تیم، جلوه‌ای متمایز از پیوندهای فرهنگی و ورزشی میان ایران و عراق را به نمایش گذاشت.

این حمایت ویژه در شرایطی رخ داد که یک شب پیش از برگزاری مسابقه، وضعیت امنیتی خاصی به دلیل برخی مخاطرات صنعتی در منطقه «خورالزبیر» حاکم بود، اما با نظارت مسئولان امر، شرایط برای برگزاری بی‌نقص دیدار استقلال و السد فراهم شد؛ دیداری که در نهایت با پیروزی قاطع سه بر صفر به سود آبی‌پوشان به پایان رسید.

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