به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، با اشاره به دیدارهای خود با احمد الشرع(جولانی)، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه و انس خطاب، وزیر کشور این کشور، تأکید کرد که ترکیه به حمایت از سوریه در مرحله کنونی ادامه خواهد داد.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در یادداشتی در شبکه اجتماعی «اینسوشیال» درباره سفر دو روزه خود به سوریه گفت: این سفر در شرایطی انجام شد که منطقه روزهای حساسی را پشت سر می‌گذارد.

وی افزود که در نخستین روز سفر با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، دیدار کرده و با اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه و انس خطاب، وزیر کشور سوریه نیز گفت‌وگو داشته است.

فیدان اظهار کرد که در این دیدارها بار دیگر بر اراده مشترک برای حفظ وحدت و تمامیت ارضی سوریه و فراهم کردن زمینه برای دستیابی مردم این کشور به صلح و رفاهی که شایسته آن هستند، تأکید شده است.

وی همچنین گفت که موضوع سفر آتی رئیس‌جمهور ترکیه به دمشق نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

وزیر امور خارجه ترکیه در دومین روز سفر خود با نمایندگان ترکمان‌های سوریه نیز دیدار کرد و گفت ترکمان‌ها به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصیل جامعه سوریه، در جریان مقابله با نظام بعث در صفوف مقدم حضور داشته‌اند و اکنون نیز در روند تبدیل سوریه به کشوری باثبات و شکوفا نقش مهمی ایفا می‌کنند.

فیدان همچنین از زیارت آرامگاه‌های ابن‌عربی، خالد بغدادی معروف به شیخ خالد نقشبندی و صلاح‌الدین ایوبی خبر داد و این اماکن را بخشی از میراث مشترک تاریخی دانست.

وی همچنین از مقبره شهدای هوانوردی ترکیه و تکیه سلیمانیه در دمشق بازدید کرد.

وی با اشاره به وضعیت پایتخت سوریه گفت: در جریان این سفر دو روزه مشاهده کردیم که خیابان‌های دمشق به تدریج آرامش و پویایی خود را بازمی‌یابند و از اینکه مردم سوریه با اراده خود در حال ساختن کشوری امن، باثبات و شکوفا هستند که همه مؤلفه‌های جامعه را دربرگیرد، خرسندیم.

فیدان در پایان تأکید کرد که ترکیه در مرحله کنونی نیز به حمایت خود از سوریه ادامه خواهد داد.

وزیر امور خارجه ترکیه روز یکشنبه وارد دمشق شد و علاوه بر دیدار با جولانی، با وزیران امور خارجه و کشور سوریه نیز گفت‌وگو کرد.

روابط دوجانبه و راه‌های گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف و همچنین شماری از مسائل منطقه‌ای مورد علاقه مشترک دو کشور، از محورهای اصلی این دیدارها بود.

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