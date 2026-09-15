دادگاه عالی سند پاکستان دستور بازگرداندن دانشجویان پزشکی افغان را موقتاً متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه عالی ایالت سند پاکستان روز دوشنبه (۲۲ شهریور) اجرای دستور شورای پزشکی و دندان‌پزشکی پاکستان مبنی بر بازگرداندن دانشجویان پزشکی افغان را تا جلسه بعدی در ۲۹ سپتامبر (دوهفته بعد) به حالت تعلیق درآورد و هرگونه اقدام قهری علیه آنان را ممنوع کرد.

به گزارش روزنامه دان، هیئت دو قاضی این دادگاه به ریاست قاضی عدنان‌الکریم میمن پس از بررسی دادخواست سه دانشجوی افغان که در دانشگاه علوم پزشکی داو تحت برنامه بورسیه علامه محمد اقبال تحصیل می‌کنند، این حکم را صادر کرد.

شورای پزشکی و دندان‌پزشکی پاکستان اول سپتامبر امسال اعلام کرده بود دانشجویان افغان ثبت‌نام‌شده در کالج‌های پزشکی این کشور باید به افغانستان بازگردند و همچنین پذیرش یا انتقال دانشجویان افغان در سال تحصیلی جاری ممنوع شد.

وکلای دانشجویان استدلال کردند که موکلانشان ویزای معتبر پاکستانی دارند و دستور مذکور بدون صدور اخطار قبلی و خارج از صلاحیت صادر شده است. آنان همچنین به مواد قانون اساسی پاکستان در زمینه حق زندگی، کرامت انسانی، دادرسی عادلانه و منع تبعیض استناد کردند و هشدار دادند که بازگشت اجباری دانشجویان دختر می‌تواند آینده تحصیلی و حرفه‌ای آنان را نابود کند.

دادگاه با صدور اخطاریه به طرف‌های دعوا، دستور داد تا جلسه بعدی هیچ اقدام قهری علیه دانشجویان انجام نشود. این حکم پس از تصمیم مشابه دادگاه عالی لاهور در هفته گذشته صادر شده است.

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