به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «اربعین از نگاه امام شهید» با هدف بررسی ابعاد معرفتی، فرهنگی و اجتماعی اربعین حسینی و تبیین این حرکت عظیم از منظر اندیشه امام شهید، چهارشنبه ۲۵ شهریورماه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار خواهد شد.

در این نشست علمی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین مختاری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر نجف لکزایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید حسین البخاتی، مدیرکل آموزش و تربیت الحشد شعبی و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمیدرضا مطهری، رئیس پژوهشکده تاریخ و سیره اهل‌بیت(ع) به ارائه دیدگاه‌ها و مباحث تخصصی خود خواهند پرداخت.

دبیری علمی این نشست نیز بر عهده حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جلال عراقی است.

این نشست روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تالار شهید سلیمانی، طبقه دوم ساختمان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی واقع در پردیسان، بلوار دانشگاه برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان همچنین می‌توانند برای شرکت مجازی در این نشست از طریق لینک dte.bz/danaee اقدام کنند.

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