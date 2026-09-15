فعالان مدنی هند از کشورهای بریکس خواستار تحقیق دربارۀ حمله به مدرسۀ میناب شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «شبکه همبستگی هند و فلسطین» و تعداد دیگری از گروه‌های جامعه مدنی این کشور با صدور مواضعی، از کشورهای عضو بریکس خواستند تجاوز علیه ایران و نقض حاکمیت لبنان را محکوم کنند. این گروه‌ها همچنین خواستار انجام تحقیقات مستقل و بین‌المللی درباره حمله به مدرسه میناب و دیگر موارد هدف قرار گرفتن غیرنظامیان شدند.

این گروه‌ها از کشورهای عضو بریکس خواستند ارسال سلاح، فناوری نظامی و دیگر حمایت‌های نظامی و اقتصادی از رژیم صهیونیستی را که به تداوم نقض قوانین بین‌المللی کمک می‌کند، متوقف کنند.

گروه‌های جامعه مدنی هند همچنین از سیاست دولت این کشور، به‌عنوان میزبان اجلاس بریکس، انتقاد کردند. آنان یادآور شدند که هند طی چند دهه از حق تعیین سرنوشت فلسطینیان حمایت کرده است، اما گسترش روابط نظامی، اقتصادی و سیاسی دهلی‌نو با اسرائیل هم‌زمان با ویرانی غزه، این کشور را در اقدامات اسرائیل سهیم کرده است.

این گروه‌ها تأکید کردند که میزبانی اجلاس بریکس فرصتی برای هند است تا سیاست خارجی خود را بار دیگر بر پایه‌ای مستقل، قانون‌مدار و ضد استعماری بنا کند.

آنان در پایان اعلام کردند که شرایط کنونی صرفاً با ابراز نگرانی در بیانیه پایانی اجلاس بریکس قابل حل نیست و کشورهای عضو این گروه باید درباره فلسطین و مردم سراسر غرب آسیا، علاوه بر موضع‌گیری، اقدامات عملی نیز انجام دهند.

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