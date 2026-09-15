دانشگاه آمریکایی نماز خواندن برای دانشجویان را ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر مرکزی دانشگاه آمریکایی لبنان در نیویورک. دانشجویان پردیس شهر بیبلوس می‌گویند که از نماز خواندن آنها جلوگیری می‌شود. کمبود فضای نماز در پردیس دانشگاه آمریکایی لبنان در بیبلوس، جنجالی را در لبنان برانگیخته است. دانشجویان مسلمان، این دانشگاه را به تبعیض علیه خود متهم می‌کنند.

بیبلوس، که با نام جبیل نیز شناخته می‌شود، شهری با اکثریت مسیحی در شمال بیروت است، اما صدها دانشجوی مسلمان در پردیس این دانشگاه تحصیل می‌کنند.

اکثر دانشجویان حتی غیرمسلمانان دانشگاه را به جلوگیری از نماز خواندن دانشجویان مسلمان در محوطه دانشگاه و بستن فضاهایی که قبلاً برای نماز در دانشگاه استفاده می‌شد، متهم کرده‌اند. آنها همچنین خاطرنشان کرده‌اند که هیچ مسجدی در فاصله ای از دانشگاه وجود ندارد که بتوان با پیاده‌رفتن به آن رسید و رسیدن به مساجد به زمانبر است .

بعد از تعطیلی محل اقامه نماز با نماز خواندن در هرجای دیگری نیز از سوی دانشگاه برخورد شده است.یکی از دانشجویان این دانشگاه که فقط نام کوچک خود، سلیمان، را ذکر کرد، به روزنامه نیو عرب گفت: «دانشجویان در یک رختکن بلااستفاده نماز می‌خواندند، اما دانشگاه گفت که می‌خواهد آن را به آزمایشگاه تبدیل کند و در آن را بست اما این اتفاق هرگز نیفتاد و به آزمایشگاه تبدیل نشد.»

وقتی دانشجویان پرسیدند که آیا می‌توانند فضای [دیگری] برای نماز خواندن داشته باشند، دانشگاه اهمیتی نداد. دانشجویان شروع به نماز خواندن در زیر راه پله در پارکینگ کردند، اما دانشگاه گفت که به هیچ وجه نمی‌توانند این کار را انجام دهند. یکی از دانشجویان از چائوکی عبدالله، رئیس دانشگاه درخواست فضای دیگری برای نماز خواندن کرد، اما به دانشجویان گفته شد که این درخواست را به کلی فراموش کنند.»

حدود ۳۰۰ دانشجو اخیراً طوماری را امضا کردند و از دانشگاه خواستند که برای مسلمانان فضای نماز فراهم کند. با این حال، سلیمان گفت که بسیاری از دانشجویان مسلمان از ترس اخراج شدن، از صحبت کردن در این مورد می‌ترسند.

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