«الأخبار» از تجربه انصارالله در یمن روایت کرد؛ چگونه «مدرسه مقاومت» به قدرتی راهبردی در منطقه تبدیل شد؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه لبنانی «الأخبار» در گزارشی تحلیلی به قلم ابراهیم الامین، روابط میان انصارالله یمن، حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داده و تلاش کرده است تصویری از روند شکل‌گیری ظرفیت‌های سیاسی، نظامی و اطلاعاتی انصارالله طی دو دهه گذشته ارائه کند.

الامین در ابتدای این گزارش، با اشاره به استمرار فعالیت نیروهای مقاومت پس از شهادت شماری از فرماندهان و نیروهای این جبهه، روابط میان انصارالله و دیگر گروه‌های محور مقاومت را نتیجه سال‌ها همکاری و تعامل دانست و نوشت که در این روابط، درک مشترکی از ماهیت نبرد و در عین حال شناخت نقش و ویژگی‌های هر یک از طرف‌های محور مقاومت شکل گرفته است.

وی در ادامه، رابطه میان انصارالله و حزب‌الله لبنان را یکی از نمونه‌های ویژه این همکاری توصیف کرد و آن را نشانه‌ای از نوع روابط میان گروه‌های مقاومت و جمهوری اسلامی ایران دانست؛ روابطی که به اعتقاد نویسنده، با روایت‌های مطرح‌شده از سوی مخالفان محور مقاومت درباره «وابستگی» این گروه‌ها تفاوت دارد.

تأکید بر استقلال تصمیم‌گیری انصارالله

الامین با اشاره به شکل‌گیری حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن، تأکید کرد که هیچ‌یک از این دو جریان با یک تصمیم اداری یا دستور سیاسی شکل نگرفته‌اند، بلکه به گفته وی، مطالبات اجتماعی و سیاسی بخش‌های گسترده‌ای از مردم منطقه زمینه‌ساز ظهور آنها بوده است.

وی نقش انقلاب اسلامی ایران را در ایجاد یک مرکز حمایت از جریان‌های مقاومت در برابر اشغالگری آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز مورد توجه قرار داد و در عین حال نوشت که هر یک از گروه‌های مقاومت، متناسب با شرایط اجتماعی، سیاسی و تاریخی خود، مسیر ویژه‌ای را دنبال کرده‌اند.

این تحلیلگر لبنانی همچنین به روایت‌های مخالفان مقاومت درباره رابطه ایران با حزب‌الله و انصارالله اشاره کرد و نوشت که برخی دولت‌های غربی و عربی تلاش می‌کنند این گروه‌ها را صرفاً شاخه‌هایی از جمهوری اسلامی ایران معرفی کنند؛ در حالی که به اعتقاد نویسنده، شناخت دقیق‌تر این روابط، نیازمند توجه به استقلال هر یک از جریان‌های مقاومت و شرایط خاص محیط فعالیت آنهاست.

نقش شهید هاشم صفی‌الدین در تعمیق همکاری با انصارالله

در بخش دیگری از گزارش، نویسنده به نقش شهید هاشم صفی‌الدین و دیگر فرماندهان مقاومت لبنان در توسعه ارتباط با انصارالله اشاره کرده و مدعی شده است که شهید هاشم صفی‌الدین طی سال‌های گذشته بارها به یمن سفر کرده و در گفت‌وگو با رهبران سیاسی، نظامی و امنیتی انصارالله، در شناخت ظرفیت‌ها و نیازهای این جنبش نقش داشته است.

الامین به نقل از آنچه از فرماندهان مقاومت درباره نحوه تعامل با انصارالله بیان شده، تأکید می‌کند که اصل اساسی در این همکاری، احترام به شرایط داخلی یمن و واگذاری تصمیم‌گیری‌های مربوط به این کشور به نیروهای یمنی بوده است.

در این روایت، همکاری میان طرف‌های محور مقاومت نه بر اساس دستوردهی، بلکه بر پایه انتقال تجربه، مشورت و پشتیبانی شکل گرفته است؛ به گونه‌ای که تصمیم‌گیری درباره مسائل داخلی و میدانی یمن بر عهده نیروهای حاضر در این کشور باقی مانده است.

باب‌المندب؛ نقطه عطف در مسیر مقاومت یمن

روزنامه «الأخبار» در ادامه، تحولات مربوط به باب‌المندب و ساحل غربی یمن را یکی از نقاط عطف در مسیر فعالیت انصارالله دانست و نوشت که این جنبش طی سال‌های گذشته توانسته است با شناخت شرایط منطقه‌ای و انتخاب زمان مناسب، اقداماتی را انجام دهد که به زعم نویسنده، پیامدهای آن فراتر از مرزهای یمن بوده است.

الامین تأکید کرد که اهمیت تحولات باب‌المندب را نمی‌توان صرفاً در چارچوب رقابت ایران و آمریکا تحلیل کرد و افزود که از نگاه این روزنامه، تحولات مذکور پیامدهای مستقیمی برای معادلات داخلی و امنیتی یمن نیز دارد.

وی در ادامه، سیاست‌های عربستان و امارات در قبال یمن را مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد که پایان دادن به محاصره و واگذاری تصمیم‌گیری درباره آینده یمن به مردم این کشور می‌تواند زمینه‌ساز تغییر معادلات باشد.

«مدرسه مقاومت»؛ از تجربه میدانی تا توسعه توانمندی‌ها

بخش دوم گزارش «الأخبار» با عنوان «مدرسه حوثی؛ علوم و اندیشه‌هایی که شبانه‌روز فعالیت می‌کنند» به روند توسعه توانمندی‌های انصارالله اختصاص دارد.

این روزنامه با اشاره به ماه‌ها برنامه‌ریزی برای عملیات‌های مرتبط با ساحل غربی و باب‌المندب، مدعی شد که انصارالله طی حدود دو دهه در حوزه‌های مختلف نظامی، امنیتی و اطلاعاتی تجربه اندوخته و تلاش کرده است ظرفیت‌های مورد نیاز خود را در داخل یمن توسعه دهد.

در این گزارش آمده است که انصارالله پس از تجربه جنگ‌های مختلف، از جمله درگیری‌های گسترده با نیروهای مورد حمایت عربستان و امارات، ارزیابی‌های متعددی از عملکرد نظامی خود انجام داده و به این نتیجه رسیده است که برای افزایش توان عملیاتی، باید در شیوه‌های جنگ، ساختار نیروها و استفاده از ظرفیت‌های داخلی بازنگری کند.

اتکا به ظرفیت‌های داخلی و توسعه صنایع نظامی

الامین در ادامه، توسعه صنایع داخلی نظامی را یکی از محورهای مهم تحول انصارالله دانست و نوشت که این جنبش در کنار دریافت کمک‌های خارجی، به جذب نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده برای توسعه توانمندی‌های داخلی روی آورده است.

به نوشته این روزنامه، بخشی از تجهیزات و زیرساخت‌های به‌جامانده از دوره علی عبدالله صالح نیز در اختیار نیروهای انصارالله قرار گرفته و این جنبش تلاش کرده است با توسعه و به‌روزرسانی آنها، ظرفیت تولید داخلی خود را در حوزه‌هایی مانند موشک، پهپاد و تجهیزات دریایی افزایش دهد.

این گزارش همچنین مدعی است که همکاری فنی و انتقال تجربه میان تهران و صنعا در حوزه‌های مختلف وجود داشته، اما روند توسعه ظرفیت‌های نظامی انصارالله به تولید تجهیزات محدود نمانده و حوزه‌هایی مانند ارتباطات، شناسایی و توانمندی‌های اطلاعاتی را نیز دربرگرفته است.

توسعه ساختار اطلاعاتی انصارالله

یکی از بخش‌های اصلی گزارش «الأخبار» به تحول ساختار اطلاعاتی و امنیتی انصارالله اختصاص دارد.

الامین با اشاره به همکاری‌های اطلاعاتی دولت پیشین یمن با آمریکا پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، مدعی شد که بخشی از تجهیزات و زیرساخت‌های اطلاعاتی آن دوره پس از سقوط دولت صالح در اختیار انصارالله قرار گرفت و این جنبش در سال‌های بعد برای بازسازی، نگهداری و توسعه این ظرفیت‌ها تلاش کرد.

بر اساس این گزارش، انصارالله در ادامه به ایجاد ساختارهای اطلاعاتی چندلایه روی آورد و تلاش کرد با پوشش مناطق مختلف یمن، از جمله مناطقی که تحت نفوذ نیروهای همسو با عربستان و امارات قرار داشت، تصویری جامع‌تر از تحولات داخلی و منطقه‌ای به دست آورد.

الامین مدعی است که این ساختار اطلاعاتی، علاوه بر رصد تحولات داخلی یمن، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز دنبال می‌کند و اطلاعات و ارزیابی‌های خود را در اختیار سطوح سیاسی و نظامی قرار می‌دهد.

تجربه رویارویی دریایی با آمریکا

در ادامه این گزارش، نبرد دریایی انصارالله با آمریکا به عنوان یکی از مهم‌ترین آزمون‌های توان اطلاعاتی و عملیاتی این جنبش مطرح شده است.

به نوشته «الأخبار»، انصارالله در این رویارویی تلاش کرده است به جای رقابت مستقیم با نیروی دریایی آمریکا، بر شناسایی تحرکات طرف مقابل، پنهان‌سازی توانمندی‌ها، جابه‌جایی تجهیزات و حفظ عنصر غافلگیری تمرکز کند.

الامین مدعی است که این رویکرد، عملیات نیروهای آمریکایی در دریای سرخ را با دشواری مواجه کرده و موجب شده است واشنگتن برای شناسایی دقیق مواضع و ظرفیت‌های انصارالله با چالش مواجه شود.

این گزارش همچنین به ادعاهای مطرح‌شده درباره استفاده انصارالله از ظرفیت‌های ماهواره‌ای و فناوری‌های خارجی برای رصد تحرکات دریایی اشاره کرده است؛ ادعاهایی که از سوی منابع مختلف مطرح شده و نیازمند بررسی مستقل و دقیق است.

مقابله با برتری هوایی و فناوری دشمن

در بخش پایانی گزارش، نویسنده به آنچه «دفاع غیرفعال» می‌خواند اشاره کرده و آن را بخشی از تجربه انصارالله برای مقابله با برتری هوایی و اطلاعاتی دشمن دانسته است.

به نوشته «الأخبار»، انصارالله در طول سال‌های جنگ تلاش کرده است با پراکنده‌سازی تجهیزات، استتار، استفاده از مناطق کوهستانی و ایجاد تأسیسات زیرزمینی، امکان شناسایی و هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی خود را برای طرف مقابل دشوار کند.

این روزنامه همچنین به وجود شبکه‌هایی از تونل‌ها و تأسیسات زیرزمینی در یمن اشاره کرده و مدعی شده است که بخشی از این زیرساخت‌ها از دوره حکومت علی عبدالله صالح به جا مانده و بعدها توسعه یافته است.

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