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فروش حدود ۳ هزار قیراط زمرد پنجشیر؛ معادنی که سودهای میلیون دلاری برای طالبان دارد

۲۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۵
کد مطلب: 1865919
فروش حدود ۳ هزار قیراط زمرد پنجشیر؛ معادنی که سودهای میلیون دلاری برای طالبان دارد

طالبان اعلام کرد که در هفته اخیر بیش از ۱۶ میلیون افغانی از فروش زمرد پنجشیر سود به دست آورده است. استخراج طلا و سنگ‌های قیمتی افغانستان به صنعتی بسیار سودآور برای حکومت طالبان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر استاندار طالبان در استان پنجشیر از فروش ۲۹۵۵ قیراط زمرد استخراج‌شده از معادن این استان به ارزش ۱۶ میلیون و ۷۶۲ هزار افغانی خبر داد.

سیف‌الدین لتون، سخنگوی استاندار طالبان در پنجشیر اعلام کرد که این مقدار زمرد امروز (سه‌شنبه ۲۴ شهریور) از طریق مزایده به فروش رسیده است. به گفته وی، تاجران داخلی افغانستان در این مزایده شرکت کرده و زمردها را خریداری کرده‌اند.

وی افزود که این زمردها طی یک هفته اخیر از معادن شهرستان حصه اول پنجشیر استخراج شده بودند.

گفتنی است طالبان از زمان تسلط مجدد بر افغانستان، از استخراج سنگ‌های قیمتی و طلا در نقاط مختلف کشور سود قابل‌توجهی به دست آورده‌اند. بر اساس برآوردهای موجود، درآمد حاصل از فروش زمرد پنجشیر به‌تنهایی در یک سال به بیش از ۳۰ میلیون دلار رسیده است. در مورد معادن طلای بدخشان و تخار نیز گزارش‌ها حاکی از جریان ده‌ها میلیون دلار درآمد ماهانه به شبکه‌های وابسته به طالبان است، هرچند رقم دقیق سود خالص به‌دلیل نبود شفافیت مالی مشخص نیست.

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