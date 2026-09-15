هزار سینماگر اسرائیلی مقابل وزیر فرهنگ؛ حمایت از سازندگان فیلم افشاگر جنایات غزه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انتشار مستند «نازا» و موفقیت آن در جشنواره فیلم ونیز، به شکافی تازه در محافل فرهنگی و سیاسی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است؛ از یک سو مقامات این رژیم سازندگان فیلم را به «خیانت» متهم و تهدید به برخورد با آنان کرده‌اند و از سوی دیگر، بیش از هزار سینماگر و فعال فرهنگی اسرائیلی با امضای طوماری، از آزادی بیان و سازندگان این اثر دفاع کرده‌اند.

روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد که بیش از هزار سینماگر اسرائیلی، از جمله شماری از چهره‌های شناخته‌شده سینما و فرهنگ، در حمایت از یووال آبراهام و راشل شور، کارگردانان مستند «نازا»، این طومار را امضا کرده‌اند.

در میان امضاکنندگان این طومار نام سینماگران و کارگردانانی همچون لیران عتسمور، ناداو لاپید، اورنا بن دور، نتعلی براون، رانی بلیر، حگای لوی، شای کرمیلی فولک و شلومی الکابیتس دیده می‌شود.

اعتراض سینماگران به تهدید کارگردانان

امضاکنندگان طومار با اشاره به افزایش حملات علیه سازندگان فیلم، درباره آنچه «کارزار بی‌سابقه تحریک و تهدید» علیه آنان خوانده‌اند، هشدار داده و تأکید کرده‌اند که فاصله میان این ادبیات و تهدیدهای واقعی علیه جان سازندگان فیلم در حال کاهش است.

در این طومار آمده است که هنر و روزنامه‌نگاری باید بتوانند تصویری از جامعه‌ای که در آن شکل گرفته‌اند ارائه دهند و حتی درباره موضوعات دشوار و دردناک، زمینه گفت‌وگو و بحث را فراهم کنند.

سینماگران همچنین از چهره‌های فرهنگی، دانشگاهی و رسانه‌ای که بدون تماشای فیلم به آن حمله کرده‌اند، انتقاد کرده و هشدار داده‌اند که گسترش ادبیات خشونت‌آمیز علیه سازندگان یک اثر هنری باید موجب نگرانی جامعه باشد.

تهدید به سلب تابعیت

این واکنش در پی آن صورت گرفت که «میکی زوهار»، وزیر فرهنگ رژیم صهیونیستی، روز دوشنبه سازندگان «نازا» را به «خیانت» متهم و آنان را به سلب تابعیت تهدید کرد.

همزمان، در محافل رسمی و سیاسی رژیم صهیونیستی بحث درباره نحوه مواجهه با تبعات بین‌المللی این فیلم ادامه دارد؛ فیلمی که به ادعای سازندگان، تصویری متفاوت از جنگ غزه و عملکرد ارتش این رژیم ارائه می‌دهد.

امضاکنندگان طومار ابراز امیدواری کرده‌اند که «نازا» هرچه سریع‌تر در سرزمین‌های اشغالی اکران شود تا مردم بتوانند فیلم را ببینند و درباره جنگ غزه و پیامدهای آن وارد یک بحث عمومی شوند؛ بحثی که به گفته آنان تاکنون به شکل جدی در رسانه‌ها و جامعه اسرائیلی شکل نگرفته است.

روایت ۲۴ نظامی از عملکرد ارتش

«نازا» یک مستند است که طی سه سال و به‌صورت مخفیانه فیلمبرداری شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره این اثر، فیلم شامل گفت‌وگو با ۲۴ نظامی زن و مرد از یگان ۸۲۰۰ اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی است.

هویت و چهره برخی افراد حاضر در فیلم برای حفظ امنیت آنان تغییر داده شده است. این افراد در فیلم روایت‌هایی درباره عملکرد ارتش رژیم صهیونیستی در غزه، استفاده از مفهوم «آسیب جانبی» و نحوه هدف قرار دادن افراد و مناطق مختلف ارائه می‌کنند.

در بخشی از فیلم نیز ادعا شده است که برخی نیروهای یگان ۸۲۰۰ از هوش مصنوعی برای شناسایی اهداف احتمالی جنبش حماس بر اساس شنود ارتباطات تلفنی استفاده کرده‌اند؛ ادعایی که بر اساس روایت افراد حاضر در مستند، در مواردی حتی اعضای خانواده افراد هدف را نیز در معرض خطر قرار داده است.

برخی دیگر از افراد حاضر در فیلم نیز مدعی شده‌اند که شاهد آتش زدن مناطق مسکونی مورد استفاده مردم غزه به عنوان پناهگاه و همچنین کشته شدن افراد هنگام توزیع مواد غذایی بوده‌اند.

«نازا» در ونیز جایزه گرفت

این مستند روز شنبه در هشتادوسومین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز موفق به دریافت «جایزه ویژه هیئت داوران» شد؛ موفقیتی که همزمان با واکنش‌های تند در داخل سرزمین‌های اشغالی، توجه رسانه‌های بین‌المللی را نیز به خود جلب کرده است.

در مجموع، حمایت بیش از هزار سینماگر از سازندگان این فیلم در برابر تهدیدهای مقامات رژیم صهیونیستی، نشانه‌ای از تشدید اختلافات داخلی بر سر نحوه روایت جنگ غزه و پیامدهای آن در فضای فرهنگی و رسانه‌ای این رژیم است.

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