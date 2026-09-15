مجازات سنگین برای قصاب متقلب در نجف؛ عرضۀ گوشت خوک با نام حلال

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه جنایی نجف اشرف در حکمی، یک قصاب را به اتهام فروش گوشت فاسد خوک به‌جای گوشت گاو و گوسفند به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم کرد. به گزارش شورای عالی قضایی عراق، این حکم پس از بازداشت متهم و کشف و ضبط حدود ۷۵ کیلوگرم گوشت غیرقابل مصرف انسانی از محل کسب وی صادر شده است.

بر اساس اعلام دستگاه قضایی عراق، این فرد گوشت خوک را به عنوان گوشت حلال دام به مشتریان قالب کرده و به فروش می‌رسانده است. دادگاه این حکم را بر پایه قانون مصوب سال ۱۹۹۸ صادر کرده که فروش گوشت سگ، الاغ و هرگونه فرآورده گوشتی غیرقابل مصرف و ناسالم را جرم‌انگاری می‌کند. طبق قوانین عراق، فریب مصرف‌کنندگان و عرضه مواد غذایی غیربهداشتی و ناسالم پیگرد قانونی و مجازات‌های سنگین در پی دارد.

این پرونده به دلیل وقوع در شهر مقدس نجف اشرف، بارگاه مطهر امام علی (ع) و یکی از مهم‌ترین مراکز زیارتی جهان تشیع، حساسیت‌ها و بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشته است. بازداشت این قصاب همچنین سبب شکل‌گیری بحث‌هایی پیرامون ضرورت تقویت بازرسی‌های بهداشتی و نظارت دقیق‌تر بر مراکز عرضه مواد غذایی در این شهر زیارتی شده است.

شماری از اهالی منطقه اعلام کرده‌اند که پیش از افشای تخلف، به دلیل قیمت مناسب و ظاهر گوشت، از این مغازه گوشت چرخ‌کرده خریداری می‌کردند. در پی انتشار این خبر و تشدید نگرانی‌ها درباره ایمنی مواد غذایی، شهروندان و زائران در خرید فرآورده‌های گوشتی، به‌ویژه گوشت چرخ‌کرده و کباب از واحدهای صنفی، احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند.

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