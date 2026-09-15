به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از مردم و فعالان مدنی تونس با حضور در میدان تئاتر شهرداری در مرکز پایتخت این کشور، در تجمعی همبستگی خود را با ملت یمن و مردم فلسطین اعلام کردند و بر تداوم حمایت از آرمان فلسطین و مخالفت با تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با برافراشتن پرچم‌های فلسطین و یمن، بر پیوند میان مسئله فلسطین و تحولات منطقه تأکید کرده و حمایت یمن از مردم غزه را مورد تقدیر قرار دادند.

خالد بوجمعه، عضو شبکه تونس برای مقابله با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، در گفت‌وگویی اظهار کرد: این تجمع صرفاً یک اقدام نمادین نیست، بلکه وظیفه‌ای اخلاقی و تاریخی در قبال ملت فلسطین و یمن است.

وی با اشاره به وضعیت مردم غزه و آنچه حملات و محاصره علیه این منطقه خواند، افزود: آنچه مردم فلسطین در غزه با آن مواجه هستند و همچنین فشارها و حملات علیه ملت یمن نشان می‌دهد که ملت‌های منطقه با چالش‌های مشترکی روبه‌رو هستند.

بوجمعه همچنین با اشاره به حمایت یمن از فلسطین گفت که مردم یمن در حمایت از مقاومت فلسطین مواضعی اتخاذ کرده‌اند که به گفته وی، شایسته حمایت ملت‌های عربی است و جامعه تونس نیز باید به حمایت از فلسطین و مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی ادامه دهد.

در ادامه این تجمع، صلاح المصری، سخنگوی شبکه تونس برای مقابله با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، با انتقاد از سکوت جامعه جهانی در قبال تحولات غزه، خواستار پایان محاصره این منطقه و توقف حملات علیه یمن شد.

وی تأکید کرد که مردم یمن با وجود فشارها و حملات، همچنان بر مواضع خود در حمایت از فلسطین پافشاری می‌کنند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع نیز بر ادامه اقدامات اعتراضی و فعالیت‌های مدنی در حمایت از مردم فلسطین و یمن تأکید کردند و خواستار افزایش حمایت‌های مردمی از آرمان فلسطین و مقابله با روند عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی شدند.

این تجمع در حالی برگزار شد که مسئله فلسطین همچنان یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت‌های اعتراضی و مدنی در تونس به شمار می‌رود و گروه‌ها و تشکل‌های مختلف این کشور بارها مخالفت خود را با سیاست‌های رژیم صهیونیستی و عادی‌سازی روابط با این رژیم اعلام کرده‌اند.

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